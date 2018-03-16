HABER

Merkel ve Macron’dan AB’de reform için işbirliği mesajı

16.03.2018 23:40 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB’nin reformu için işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Merkel ve Macron’dan AB’de reform için işbirliği mesajı

İki lider, Haziran’a kadar yol haritasını açıklamayı hedefliyor.Almanya Başbakan Angela Merkel göreve yeniden seçilmesinin ardından Almanya dışındaki ilk ziyaretini Fransa’ya yaptı. Merkel, başkent Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen Merkel ve Macron, Avrupa Birliği'nde (AB) planlanan reformlarda ve mülteci siyasetinde ortak hareket edecekleri mesajı verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin "yeniden şekillenmesi için Haziran ayına kadar açık, iddialı bir yol haritasını sunacağız” dedi. Macron, bu yol haritasının Avrupa Ekonomi ve Para Birliği, savunma ve mülteci politikaları ile araştırma ve eğitim politikasını kapsayacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı Merkel de, "çok taraflı işbirliğinin baskı altında olduğu jeopolitik durumda, Avrupa'nın ortak hareket etmesinin her zamankindan daha gerekli” olduğunu vurguladı. Merkel, Avrupa'nın dünyanın farklı yerlerinde yaşanan krizlere çözüm konusunda öncü bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasında sıkı işbirliği

Merkel, Macron ile görüşmesinde sıkı işbirliği konusunda da güvence verdi. "Şimdi ortak bir yol bulacağız” diyen Merkel, "Almanya ile Fransa arasındaki işbirliğinin tarihinde dürüst ve çok çalışıldığı zaman hep başarıya ulaşılmıştır” şeklinde konuştu. Ancak Macron'un her önerisinde mutabık kalmayabileceklerine işaret eden Merkel, "esasen her konuda aynı görüşü paylaşmadıklarını” söyledi. Merkel, buna rağmen görüş birliği sağlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

Macron, yaklaşık altı ay önce AB'de ve Euro Bölgesi'nde yapılmasını istediği reformlara ilişkin önerilerini açıklamıştı. Almanya AB'de reform planlarına destek vermesine rağmen, Euro Bölgesi maliye bakanı ve bütçesi oluşturulması gibi öneriler iki ülke arasında görüş ayrılığı yaratıyor.

Mültecilere yönelik siyaset

Merkel ve Macron, basın toplantısında iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılacağı mesajı da verdi. Merkel, Haziran ayındaki AB liderler zirvesine hazırlık için Almanya ile Fransa arasında üst düzey toplantı planlandığını belirtti. Merkel, bu toplantıda mültecilere yönelik siyasetin yanı sıra Alman-Fransız ortak savunma politikasının ele alınacağını kaydetti.

Mültecilere ilişkin olarak AB'ye "üye her ülkede farklı düzenlemelerin olduğunu” belirten Merkel, bunun "ortak bir faydası” olmadığını kaydetti. Mülteci siyasetinde daha fazla dayanışma çağrısı yapan Merkel, özellikle AB'nin dış sınırlarının korunmasının ve ortak bir Afrika stratejisi belirlemenin önemli olduğunu vurguladı. Mültecilere yönelik politikanın önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde de ele alınması planlanıyor.

dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Roket teknolojisi ile üretildi! Uzay kalbi!Roket teknolojisi ile üretildi! Uzay kalbi!
FETÖ'de çocuk pornosu skandalı! FETÖ'de çocuk pornosu skandalı!
Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Son dakika! Rusya, İngiliz diplomatları sınır dışı ediyor!

Son dakika! Rusya, İngiliz diplomatları sınır dışı ediyor!

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler

PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler

BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!

BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

Suriye'de büyük katliam! Onlarca ölü var

Suriye'de büyük katliam! Onlarca ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.