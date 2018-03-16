Merkel ve Macron’dan AB’de reform için işbirliği mesajı

İki lider, Haziran’a kadar yol haritasını açıklamayı hedefliyor.Almanya Başbakan Angela Merkel göreve yeniden seçilmesinin ardından Almanya dışındaki ilk ziyaretini Fransa’ya yaptı. Merkel, başkent Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen Merkel ve Macron, Avrupa Birliği'nde (AB) planlanan reformlarda ve mülteci siyasetinde ortak hareket edecekleri mesajı verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin "yeniden şekillenmesi için Haziran ayına kadar açık, iddialı bir yol haritasını sunacağız” dedi. Macron, bu yol haritasının Avrupa Ekonomi ve Para Birliği, savunma ve mülteci politikaları ile araştırma ve eğitim politikasını kapsayacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı Merkel de, "çok taraflı işbirliğinin baskı altında olduğu jeopolitik durumda, Avrupa'nın ortak hareket etmesinin her zamankindan daha gerekli” olduğunu vurguladı. Merkel, Avrupa'nın dünyanın farklı yerlerinde yaşanan krizlere çözüm konusunda öncü bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.