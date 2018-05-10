Merkel ve Macron’dan gerilimi düşürme çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerini vurmasının ardından taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu.
Merkel, Uluslararası Şarlman Ödülü'nü almak üzere Almanya'nın Aachen kentine gelen Macron ile bugün ödül töreni öncesinde bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye’yi hedef alan saldırılarından iki liderin de kaygı duyulduğu belirtildi.
Alman hükümet sözcüsü de yaptığı açıklamada, Merkel ve Macron’un bölgede temkinli olma ve gerilimi düşürme çağrısında bulunduğunu belirtti.
Merkel, Şarlman Ödül'nün Macron'a takdim etmek üzere düzenlenen törende yaptığı konuşmada da Ortadoğu’da şiddetin tırmanmasından duyduğu kaygı dile getirdi. Durumun “son derece karmaşık” bir hal aldığını belirten Merkel, taraflara "itidal” çağrısı yaptı. Merkel, "Son saatlerde tırmanan gerilimin durumun savaş veya barış meselesine dönüştüğünü gösterdiğini” söyledi.
İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne dün gece düzenlenen roket saldırılarının ardından, İsrail Suriye’deki İran hedeflerini vurduğunu duyurmuştu.İsrail ordusundan yapılan açıklama da gece boyunca vurulan hedefler arasında silah depoları, lojistik ve istihbarat merkezleri olduğunu belirtilmişti. Saldırılarda en az 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
AFP,dpa/JD,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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