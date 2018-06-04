Merkel ve Netanyahu İran’ı görüştü

Merkel İran ile nükleer anlaşmayı savunurken, Netanyahu İran’a karşı tutumun sertleştirilmesini istedi.Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Pazartesi günü Berlin'de biraraya geldi. İki başbakanın görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden biri İran oldu.

Merkel, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, İran ile nükleer anlaşma konusunda İsrail'den farklı görüşlere sahip olduklarını belirterek, bu anlaşmadan çekilmediklerini hatırlattı.

Ancak Merkel, İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin "kaygı verici” olduğu konusunda İsrail ile aynı görüşleri paylaştıklarını vurguladı. Merkel, bu faaliyetlerin "özellikle İsrail'in güvenliği” açısından bir tehdit oluşturduğuna işaret etti. Merkel, İran'ın balistik silah programı ile Yemen ve Suriye'deki faaliyetlerinin kısıtlanması ve İran'ın "İsrail sınırına yakın bölgelerden uzaklaştırılması” için diplomatik çabaları sürdüreceklerinin altını çizdi.

Merkel, "İran'ın hiçbir zaman için nükleer silahlara sahip olmaması konusunda ise aynı hedefe”sahip olduklarını vurguladı. Merkel, ancak bu hedefe ulaşmadaki yöntemlerin farklı olduğunu ifade etti.