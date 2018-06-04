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Merkel ve Netanyahu İran’ı görüştü

04.06.2018 20:08 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Berlin’deki görüşmesinin gündemi İran’dı.

Merkel ve Netanyahu İran’ı görüştü

Merkel İran ile nükleer anlaşmayı savunurken, Netanyahu İran’a karşı tutumun sertleştirilmesini istedi.Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Pazartesi günü Berlin'de biraraya geldi. İki başbakanın görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden biri İran oldu.

Merkel, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, İran ile nükleer anlaşma konusunda İsrail'den farklı görüşlere sahip olduklarını belirterek, bu anlaşmadan çekilmediklerini hatırlattı.

Ancak Merkel, İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin "kaygı verici” olduğu konusunda İsrail ile aynı görüşleri paylaştıklarını vurguladı. Merkel, bu faaliyetlerin "özellikle İsrail'in güvenliği” açısından bir tehdit oluşturduğuna işaret etti. Merkel, İran'ın balistik silah programı ile Yemen ve Suriye'deki faaliyetlerinin kısıtlanması ve İran'ın "İsrail sınırına yakın bölgelerden uzaklaştırılması” için diplomatik çabaları sürdüreceklerinin altını çizdi.

Merkel, "İran'ın hiçbir zaman için nükleer silahlara sahip olmaması konusunda ise aynı hedefe”sahip olduklarını vurguladı. Merkel, ancak bu hedefe ulaşmadaki yöntemlerin farklı olduğunu ifade etti.

Netanyahu'dan İran'a karşı sert tutum çağrısı

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Almanya'dan ABD'nin izinden giderek, İran'a karşı daha sert bir tutum izlemesini talep etti.

"İran'ın İsrail'in yok edilmesini çağrısı yaptığını” belirten Netanyahu, İran'ın "altı milyon Yahudi'yi daha katletmek istediğini” ifade etti. İsrail Başbakanı, İran'ın "bu soykırımı gerçekleştirmek için nükleer silahlara sahip olmaya çalıştığını” da sözlerine ekledi. İran'ın nükleer çalışmaları konusunda elde ettikleri yeni istihbarat bilgilerini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na sunduklarını belirten Netanyahu, İran'ın nükleer silah üretmesine "izin vermeyeceklerini” vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın Yemen ve Suriye ile bölgenin diğer ülkelerindeki faaliyetlerinin de bir tehdit olduğuna işaret etti. Netanyahu, İran'ın Suriye'de deniz, hava ve kuvvetlerini yerleştirmeye çalışarak, İsrail'in "kapısına” kadar geldiğini dile getirdi. Bunun yanı sıra İran'ın Suriye'deki Şii milis gücünün sayısını artırarak, 18 binden 80 bine çıkartmayı hedeflediğini belirten Netanyahu, bunun nüfusunun çoğunu Sünnilerin oluşturduğu Suriye'de "din savaşına” dönüşebileceği uyarısında bulundu.

İran'ın bölgedeki hedeflerine ulaşabilmesinin en önemli nedeninin İran ile yapılan nükleer anlaşma olduğunu belirten Netanyahu, yaptırımların kaldırılması sayesinde İran'a yüklü miktarda para aktarıldığını kaydetti.

Netanyahu, Berlin'deki temaslarının ardından Paris ve Londra'da Avrupa ziyaretini sürdürecek. Netanyahu'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile yapacağı görüşmelerde de gündemin en önemli maddesinin İran olması bekleniyor.

AFP,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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