Merkel ve Poroşenko BM misyonu istiyor

Ancak Rusya bu talebe sıcak bakmıyor.Berlin'de bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yu ağırlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna’nın doğusunda barış sürecine yönelik çabalarını artırmak istediklerini söyledi. Merkel, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde Poroşenko'ya destek taahhüdünü yineledi.

Merkel ve Poroşenko, Ukrayna’nın doğusunda kontrolü sağlayan Rus ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında imzalanan Minsk Anlaşması’nın uygulanmadığına dikkat çekti. İkili, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya sınırına BM’nin Mavi Bereli barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasını istedi.

Minsk Anlaşması'nın maddeleri uygulanmıyor

Ukrayna’nın doğusunda kontrolü ele geçiren Rusya yanlısı gruplar ile Ukrayna'ya bağlı askeri birlikler arasında dört yıldır çatışmalar yaşanıyor. Almanya ve Fransa’nın arabuluculuğunda Belarus’un başkenti Minsk’te yapılan görüşmeler sonrasında 2015 yılında Minsk Anlaşması imzalanmış, ancak anlaşma tam olarak hayata geçirilememişti.

Bölgedeki durumu şu anda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) bağlı gözlemciler takip edebiliyor. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko, AGİT'i korumak için görevlendirilen komandoların yeterli olmadığı görüşünde. Kiev, özellikle Rusya yanlısı ayrılıkçıların Rusya’dan tedarik ettikleri silahların ve savaşçıların sınırdan geçişinin engellenmesini talep ediyor.