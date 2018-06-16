Merkel ve Seehofer'ın 'Hesaplaşma Günü' Pazartesi

Almanya’da koalisyonda yer alan ve kardeş partiler olarak bilinen Hıristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) ile Hıristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) arasında sığınmacılar yüzünden yaşanan gerginlik tam bir krize dönüştü.

Alman basınında yer alan haberlerde, CSU partisinin söz konusu ihtilafın giderilememesi halinde önümüzdeki hafta başında ortaklığı çözme tehdidinde bulunduğu belirtiliyor.

Bu hamlenin yapılması durumunda ise, Başbakan Angela Merkel’in istifasının bile gündeme gelebileceği dillendiriliyor.

Üzerinde uzlaşma sağlanamayan başlıca konu, İçişleri Bakanı CSU’lu Horst Seehofer’in, daha önce bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde yaptıkları sığınma başvuruları reddedilmiş ve yanında herhangi bir geçerli belge bulunmayan bazı sığınmacıların Almanya sınırlarından geri çevrilmesi önerisi.

Merkel'in mülteci politikasında iki hafta sonra yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde ortak çözüm bekleyişine,Seehofer'in sabrının kalmadığı belirtiliyor.

Merkel ise bir açıklama daha yaparak, sığınmacıların sınırdan geri çevrilmelerini doğru bulmadığını ve bu konunun diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle çözülmesi gerektiğini belirtti ve çizgisinden taviz vermeye yanaşmayacağını vurguladı.