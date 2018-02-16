Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım bugün Berlin'de Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüştü. Başbakanlık Binası'nda yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki başbakan da aradaki görüş ayrılıklarına rağmen, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleştirilmesinin istendiği yönünde mesajlar verdi. Almanya Başbakanı Merkel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Almanya için en önemli konulardan birinin iddianame olmaksızın bir yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması olduğuna vurgu yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerin "zor bir dönem geçirdiğini ve kısmen hâlâ zor bir dönem içinde bulunulduğunu” belirten Merkel, ilişkilerin bu hale gelmesine yol açan sorunları adım adım çözmek için çaba gösterdiklerini söyledi. İnsan hakları savunucusu Peter Steudtner ve gazeteci-çevirmen Meşale Tolu'nun tahliye edildiğini hatırlatan Merkel, bir yıldır Türkiye'de cezaevinde tutuklu bulunan Deniz Yücel'in durumuna dikkat çekti. Merkel, Başbakan Yıldırım ile görüşmesinde, “bu vakanın ivedilik gerektirdiğini” tekrarladığını ve "hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde” çözülmesini dilediklerini ifade etti.

Yıldırım'dan Deniz Yücel'e ilişkin açıklamalar Başbakan Binali Yıldırım da Deniz Yücel’e ilişkin açıklamalarda bulundu. Alman bir basın mensubunun konuyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Yıldırım, "Gerek Deniz Yücel gerekse diğer davalar hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam ediyor” dedi. Yıldırım, "Şunu herkesin takdir etmesini bekliyorum. Türkiye büyük bir darbeye maruz kaldı ve darbe girişimiyle ilgili binlerce dava açıldı. İş yükünden kaynaklı gecikmeler olabilir. Ancak Türk mahkemelerinin, Türk yargısının bu konuları kanunlar çerçevesinde ele aldığınızı bilmenizi isterim. Ümit ederim, kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir” diye konuştu. "Her duruşma bir umuttur” diyen Başbakan Yıldırım, dün akşam Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye verdiği mülakata işaret ederek, "Dolayısıyla ben buraya gelmeden önce bir soru sordular ve ben o soruya karşılık ‘duruşma yapılırsa bir umut doğabilir' dedim. Ben bu görüşümü burada tekrarlıyorum” şeklinde konuştu. Yıldırım: Hassasiyetimiz PKK-YPG-PYD

Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin PKK konusundaki hassasiyetlerine dikkat çektiğine işaret etti. Basın toplantısında da "Bizim Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli” diyen Yıldırım "PKK terör örgütüdür, PYD, YPG de terör örgütüdür. Aslında PYD-YPG, PKK'nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere de söylüyor, bunu Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor. Dolayısıyla isimleri ne olursa olsun, bunların amacı bölgede huzuru bozmak ve yeni sorun alanları yaratmak” dedi. Yıldırım, "Bu gruplara karşı mücadele verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz. DEAŞ ile mücadelede gösterilen kararlılığın bu terör örgütleri ile mücadelede de sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz” sözleriyle Almanya'dan beklentilerine işaret etti. Türkiye'deki hukuk devleti ilkeleri Almanya Başbakanı Merkel, görüşmede ele alınan konulardan birinin de Türkiye'deki hukuk devleti ilkelerine ilişkin sorunlar olduğunu belirtti. "Almanya olarak Türkiye'deki darbe girişimini kınadığımızı hep dile getirdik” diyen Merkel, ancak bu darbe girişiminin aydınlatılması için atılan adımların orantılı olması ve hukuk devleti ilkelerine sadık kalınması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım da, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yargılananlar ve memuriyetten çıkartılanlara ilişkin olarak Merkel'in kendisiyle görüşlerini paylaştığını belirterek, hukuk devleti kuralları içinde yargılamaların devam ettiğini söyledi. "Darbe ile ilişkisi olmayanlar varsa, bunların görevine döndüğünü” kaydeden Yıldırım, şu ana kadar 33 bin kişinin görevine iade edildiğini vurguladı. Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu Almanya Başbakanı Merkel, açıklamasında aradaki görüş ayrılıklarına rağmen, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine de vurgu yaptı. İki ülkenin "zor dönemlerde bile ortak çıkarları” olduğunu belirten Merkel, Almanya'da yaşayan ve köprü görevi gören yaklaşık üç milyon Türk'ün, terörizme karşı birlikte verilen mücadelenin, NATO'da müttefik olmanın ve uzun yıllardan beri devam eden ekonomik ilişkilerin ortak ilgi alanları arasında bulunduğunu ifade etti. Merkel, Başbakan Yıldırım ile yeni hükümet kurulunca "ilişkileri yoğunlaştırma” konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Her türlü sorunu karşılıklı olarak konuşmaya hazır olduklarına işaret eden Merkel, "Sadece karşılıklı görüşme sayesinde ortak bir yol bulup bulamayacağımıza bakabiliriz. Kuşkusuz bazı konular hiç de kolay değil ama denemeye değer” dedi.

Merkel, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın ziyaretini nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soruyu da "Bu ziyaret Türk tarafının görüşmeye hazır olduğunun ve çok yoğun bir şekilde konuşmamız gerektiğinin bir işareti” şeklinde yanıtladı. Her iki tarafın da ilişkileri iyileştirmek istediğini ifade eden Merkel, ancak bunun şu aşamada "pek de kolay olmadığını” söyledi. Merkel'i Türkiye'ye davet etti Almanya'da yeni koalisyon hükümeti kurulduktan sonra Merkel'i Türkiye'de ağırlamak istediklerini belirten Başbakan Yıldırım da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini Merkel'e ilettiğini söyledi. İki ülke arasındaki köklü ilişkilere dikkat çeken Yıldırım, "inişli-çıkışlı dönemler yaşamış olsak da, ben orta ve uzun vadede bu ilişkilerin sağlıklı bir düzeyde devam edeceğine inanıyorum” dedi. Yıldırım, Merkel'e de "bu sıkışık zamanda görüşme fırsatı verdiği için” teşekkür etti. Almanya Başbakanı Merkel, son olarak geçen yıl Şubat ayının başında Türkiye'ye gitmişti. İki başbakan arasındaki son ikili görüşme ise geçen yıl Münih Güvenlik Konferansı'nda gerçekleşmişti.