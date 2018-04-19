HABER

Merkel: Yahudi karşıtlığıyla mücadelenin kazanılması gerekiyor

19.04.2018 00:13 | Son Güncelleme

Berlin’de kipa takan iki kişinin saldırıya uğramasına tepki gösteren Almanya Başbakanı Merkel, Yahudi karşıtlığıyla mücadele konusunda kararlı olduklarını ve “bu mücadelenin kazanılması gerektiğini” söyledi.

Merkel: Yahudi karşıtlığıyla mücadelenin kazanılması gerekiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de iki kişinin, Yahudilerin taktığı "kipa” adı verilen başlıkla sokakta yürürken hakaret ve saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Yaşananları ‘'korkunç'' olarak nitelendiren Merkel olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alman vatandaşları arasında maalesef antisemitizm var. Bununla birlikte Arap coğrafyasından gelen bir Yahudi karşıtlığı da var” ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı, "Yahudi karşıtı taşkınlıklarla mücadelenin kazanılması gerektiğini ve hükümetin bu yönde tüm gücüyle mücadele edeceğini” belirtti.

"Almanya'da Yahudi olmayı deneyimlemek istedim”

Sokakta bir arkadaşıyla başında kipayla yürürken, üç kişinin saldırısına uğrayan Adam A. isimli genç saldırı anını Deutsche Welle'ye anlattı. Yahudi olmadığını, İsrailli bir Arap aileden geldiğini söyleyen Adam, kipanın İsrailli bir arkadaşının hediyesi olduğunu ve ilk kez bir kipayla sokağa çıktığını söyledi.

Kipayı hediye eden arkadaşının Almanya'da bir Yahudi olmanın zorluklarından söz ettiğinde kendisinin bu görüşün aksini kanıtlamak için kipayla sokakta yürümeyi deneyimlemek istediğini anlatan 21 yaşındaki Adam, kendisini saldırıdan çok, etraftakilerin kayıtsızlığının dehşete düşürdüğünü, olay anında sokakta bulunan çok sayıda kişiden bir kadın haricinde hiçbirinin saldırıya müdahale etmediğini söyledi.

Adam'ın telefonuyla kaydettiği görüntülerde saldırganlardan birinin elindeki kemerle gence vurduğu ve Yahudi karşıtı hakaretler ettiği görülüyor.

DW,dpa/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidirAkit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir
Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?
Afrin'deki o tünel kimler için hazırlandı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı ifadelerAfrin'deki o tünel kimler için hazırlandı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı ifadeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

Diğer Haberler
Katar, Suudi Arabistan’daki '1. Ortak Körfez Kalkanı' tatbikatına katıldı

Katar, Suudi Arabistan’daki '1. Ortak Körfez Kalkanı' tatbikatına katıldı

Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!

Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!

NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev

NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?

Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?

Yunanistan'dan Kardak kriziyle ilgili küstah Türkiye açıklaması!

Yunanistan'dan Kardak kriziyle ilgili küstah Türkiye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.