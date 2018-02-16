Merkel-Yıldırım Görüşmesinden Bir Gün Sonra Deniz Yücel Tahliye Edildi

Bir yılı aşkın süredir Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Almanya’nın Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri olan Deniz Yücel, bugün tahliye edildi. Kararı Yücel’in avukatı Veysel Ok, twitter hesabından kamuoyuna duyurdu. 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alındıktan on üç gün sonra tutuklanan gazeteci Yücel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame bugün mahkeme tarafından kabul edildikten sonra tahliye kararı verildi. İddianamede Yücel hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla 4 yıldan 18 yıla kadar hapis isteniyor. Erdoğan, Deniz Yücel için “tam bir terörist’ demişti Redhack adlı hacker grubunun Enerji Bakanı Berat Albayrak’la ilgili twitter üzerinden yayınladığı belgeleri yayınladığı için tutuklanan Deniz Yücel hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan da birkaç kez açıklama yaptı. 5 Mart 2017 tarihinde Hamburg’da düzenlenen G-20 Zirvesi sırasında Yücel hakkında “Basın mensupları herhalde sınırsız özgürlüğe sahip değildir. Basın mensupları da suç işler. Suç işlediği zaman da yargı gerekli değerlendirmeleri yapar. ‘Basın mensubu’ diye tanıdıklarınız teröre yardım yataklık yapan kişilerdir” şeklinde değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 14 Nisan 2017’de Alman Şansölyesi’nin Die Welt muhabirinin tutuklanmaması yönündeki talebini reddettiğini açıkladı.

“Dedim ki ‘Sayın Merkel, önce çıksın yargılansın. Herhangi bir şey yoksa bizim mahkemelerimiz, sizin mahkemelerinizden daha adildir’. Bir şey diyemedi o gün. Daha sonra geldi mahkemeye çıktı ve mahkeme tutukladı. Şu anda içerde" dedi. Erdoğan, gazeteci Deniz Yücel'in PKK ile bağlantısı olduğu iddialarına yönelik de bir kez daha “Elimizde görüntüler, her şey var. Bu tam bir ajan terörist.” Merkel: Deniz Yücel konusu çok büyük önem taşıyor Deniz Yücel’in tahliyesinin Başbakan Binali Yıldırım’ın Alman Başbakanı Angela Merkel’le yaptığı görüşme sonrası gerçekleşmesi dikkat çekici. Merkel, dün yapılan görüşme sonrası ortak basın toplantısında “Deniz Yücel konusu çok büyük önem taşıyor. Kendisi için 1 yıldır iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunmaktadır. Bugün tekrar bu davanın çok büyük önem taşıdığını ifade ettim” demiş, Binali Yıldırım da “Almanya bin hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Deniz Yücel ve diğer zanlılar belirli suçlamalara maruz kalarak yargılanıyorlar ve tutuklular. Bize düşen mahkemenin işini kolaylaştırmak” yanıtını vermişti.