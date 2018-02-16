Merkel: Yücel'in tahliyesi beni de sevindirdi

Merkel, Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan diğer kişiler için de adil ve hızlı bir yargılama talep etti.Türkiye'de bir yılı aşkın süre cezaevinde kalan Die Welt muhabiri Deniz Yücel bugün Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

Yücel'in tahliyesini değerlendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, "Herkes gibi ben de sevindim" dedi. Zor bir yılı geride bırakan Yücel'in eşi ve ailesi adına da mutlu olduğunu kaydeden Merkel, 44 yaşındaki gazetecinin serbest bırakılması konusundaki çabalarından ötürü Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e teşekkür etti. Merkel, "Yücel'in serbest kalması için çaba gösteren başta Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı Gabriel olmak üzere herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Yücel'in serbest kalmasının "müzakere etmenin faydalı olduğunu" gösterdiğini belirten Merkel, "Ancak etkisi ne kadar oldu, bilemiyoruz" dedi.

Merkel, "Türkiye'de Deniz Yücel kadar tanınmış olmayan kişilerin de hapiste olduğunu biliyoruz. Onların da bir önce hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda adil ve hızlı bir şekilde yargılanmalarını istiyoruz" dedi.