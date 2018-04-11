Merkel'den Duma açıklaması: Ciddi ipuçları var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Meseberg kentinde yaptığı açıklamada Suriye'nin Duma kasabasında gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili konuştu. Merkel, muhtemel kimyasal saldırı konusunda, "Suriye rejimine işaret eden ciddi ipuçları var. Bu temelde daha sonra değerlendirmeler yapılacaktır" dedi.

Merkel dün yaptığı açıklamada da Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığından "şüphesi olmadığını" söylemiş, ancak olası saldırıyı kimin düzenlediği konusunda yorum yapmamıştı.

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Merkel, muhtemel kimyasal saldırıya ABD ve müttefiklerinin askeri bir saldırıyla yanıt vereceği konusundaki tartışmalara değinmedi. Merkel, BM Güvenlik Konseyi'nin şimdiye kadar bu konuda bir karar tasarısını kabul etmemesini "üzücü" diye nitelendirerek "Diğer konular hakkında spekülasyon yapmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

BMGK'de uzlaşma sağlanamadı

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Salı günü özel Suriye oturumu düzenlenmiş ve oturumda sunulan tasarıların kabul edilmesi için yeterli destek sağlanamamıştı. ABD'nin Duma'daki kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için bağımsız komisyon kurulmasını öngeren tasarı Rusya'nın vetosuna takıldı.

Oturumda Rusya'nın sunduğu karar tasarı da kabul edilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıda 70 kişi öldü. ABD yönetimi, muhtemel saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutarken Rusya ise saldırının muhalifler tarafından ortaya atılan bir spekülasyon olduğunu savunarak iddiaları yalanlıyor.

dpa,AFP/HT,HS

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