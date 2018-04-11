HABER

Merkel'den Duma açıklaması: Ciddi ipuçları var

11.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Duma’da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıdan Esad rejiminin sorumlu olabileceğine işaret etti.

Merkel'den Duma açıklaması: Ciddi ipuçları var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Meseberg kentinde yaptığı açıklamada Suriye'nin Duma kasabasında gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili konuştu. Merkel, muhtemel kimyasal saldırı konusunda, "Suriye rejimine işaret eden ciddi ipuçları var. Bu temelde daha sonra değerlendirmeler yapılacaktır" dedi.

Merkel dün yaptığı açıklamada da Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığından "şüphesi olmadığını" söylemiş, ancak olası saldırıyı kimin düzenlediği konusunda yorum yapmamıştı.

Daha fazlasını okumak için: Merkel: Duma'da kimyasal silah kullanıldı

Merkel, muhtemel kimyasal saldırıya ABD ve müttefiklerinin askeri bir saldırıyla yanıt vereceği konusundaki tartışmalara değinmedi. Merkel, BM Güvenlik Konseyi'nin şimdiye kadar bu konuda bir karar tasarısını kabul etmemesini "üzücü" diye nitelendirerek "Diğer konular hakkında spekülasyon yapmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

BMGK'de uzlaşma sağlanamadı

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Salı günü özel Suriye oturumu düzenlenmiş ve oturumda sunulan tasarıların kabul edilmesi için yeterli destek sağlanamamıştı. ABD'nin Duma'daki kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için bağımsız komisyon kurulmasını öngeren tasarı Rusya'nın vetosuna takıldı.

Oturumda Rusya'nın sunduğu karar tasarı da kabul edilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıda 70 kişi öldü. ABD yönetimi, muhtemel saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutarken Rusya ise saldırının muhalifler tarafından ortaya atılan bir spekülasyon olduğunu savunarak iddiaları yalanlıyor.

dpa,AFP/HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı
İstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilitİstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilit
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladıSaadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
S-400 mü Patriot Füzesi mi?

S-400 mü Patriot Füzesi mi?

Suriye'de Rus gazetecileri taşıyan otobüse silahlı saldırı

Suriye'de Rus gazetecileri taşıyan otobüse silahlı saldırı

ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!

ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!

Şam'da patlama! Tüneli havaya uçurdular

Şam'da patlama! Tüneli havaya uçurdular

Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!

Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.