Merkel’den Gazeteci Yücel’in Serbest Kalmasından Sonra Türk Hükümetine Çağrı

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıkması Almanya'da büyük sevinçle karşılandı. Yurtdışına çıkış yasağı da konulmayan ve hapisten çıkan Yücel’in Almanya’ya ne zaman geri döneceği şu an için netleşmedi.

Ajanslar ve televizyon kanalları haberi ‘acil’ olarak vererek, programlarını kesip, Türkiye’ye bağlanırken, Başbakan Angela Merkel "Yücel’in serbest kalması beni memnun etti" şeklinde bir mesaj yayınladı.

Berlin’deki bir basın toplantısında konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Merkel, Ankara’dan halen tutuklu bulunan diğer Alman vatandaşlarının da bir an önce yargı süreçlerini tamamlamasını istedi.

“Herkes gibi ben de deniz Yücel’in serbest bırakılmasına sevindim” diyen Merkel, “Çok ses getirmese de buna benzer davalar olduğunu, gözaltında tutulanlar olduğunu biliyoruz. Bu kişiler için de bir an önce adil ve hızlı bir yargı süreci temenni ediyoruz,” dedi.

Haberi katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda doğrulayan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Türk hükümetinin Yücel'in tahliyesine ilişkin süreci hızlandırdığını belirterek, yetkililere teşekkür etti. Gabriel, "Bugün hepimiz için güzel bir gün" dedi. Türk hükümet yetkilileriyle Yücel'in serbest kalması konusunda çok sayıda birebir görüşmeler yürüttüğünü belirten Gabriel, iki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya geldiğini söyledi.