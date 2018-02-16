Merkel’den Gazeteci Yücel’in Serbest Kalmasından Sonra Türk Hükümetine Çağrı

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıkması Almanya'da büyük sevinçle karşılandı. Yurtdışına çıkış yasağı da konulmayan ve hapisten çıkan Yücel’in Almanya’ya ne zaman geri döneceği şu an için netleşmedi.
Ajanslar ve televizyon kanalları haberi ‘acil’ olarak vererek, programlarını kesip, Türkiye’ye bağlanırken, Başbakan Angela Merkel "Yücel’in serbest kalması beni memnun etti" şeklinde bir mesaj yayınladı.
Berlin’deki bir basın toplantısında konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Merkel, Ankara’dan halen tutuklu bulunan diğer Alman vatandaşlarının da bir an önce yargı süreçlerini tamamlamasını istedi.
“Herkes gibi ben de deniz Yücel’in serbest bırakılmasına sevindim” diyen Merkel, “Çok ses getirmese de buna benzer davalar olduğunu, gözaltında tutulanlar olduğunu biliyoruz. Bu kişiler için de bir an önce adil ve hızlı bir yargı süreci temenni ediyoruz,” dedi.
Haberi katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda doğrulayan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Türk hükümetinin Yücel'in tahliyesine ilişkin süreci hızlandırdığını belirterek, yetkililere teşekkür etti. Gabriel, "Bugün hepimiz için güzel bir gün" dedi. Türk hükümet yetkilileriyle Yücel'in serbest kalması konusunda çok sayıda birebir görüşmeler yürüttüğünü belirten Gabriel, iki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya geldiğini söyledi.
Münih’te bulunan Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada "Türkiye-Almanya ilişkilerinde bazı sıkıntılar bugün giderilmiş görünüyor. İnşallah daha iyi olacak" dedi. Yıldırım, "Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu, bizim olmazsa olmazımız" şeklinde bir açıklama yaptı. Federal Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, Başbakan Merkel adına yaptığı açıklamada, Yücel'in tahliye edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu Başbakan Angela Merkel'in de dün Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında dile getirdiğini anımsatan Demmer, "Yücel'in tahliye edilmesi, herkesin bugüne kadar çaba harcadığı bir konuydu" dedi. Adalet Bakanı Heiko Maas, "Yücel’in hapiste geçirdiği her gün gereksiz bir gündü. Bundan sonra hükümet olarak, suçsuz olarak Türkiye’de hapiste bulunan diğer Alman vatandaşlarının serbest bırakılması için çabalayacağız" şeklinde bir açıklama yaptı.
45 yaşındaki Deniz Yücel’in 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, Almanya ile Türkiye arasında yaşanan krizde en etkin konulardan biri oldu. Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın elektronik posta yazışmalarına ait olduğu ileri sürülen bilgilerle ilgili haber yaptıktan sonra, hakkında yakalama kararı çıkartılması üzerine ifade vermek için kendi inisiyatifiyle gittiği İstanbul Emniyeti'nde 14 Şubat 2017'de gözaltına alındı. 27 Şubat 2017’de ise başka bir suçtan, "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan tutuklanarak önce Metris, ardından Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Alman ve Türk siyasetçileri karşı karşıya getiren bu süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yücel’in terörist olduğunu iddia ederek "Ben varken hapisten çıkamaz" demişti. Alman ve Türk vatandaşlıkları bulunan gazeteci Yücel, 290 günü tecrit altında, hücre hapsinde olmak üzere toplam 366 gün hapiste kaldı.
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