HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Merkel'den Özil ve Gündoğan'a destek

11.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafları nedeniyle yoğun eleştirilere hedef olan Türk asıllı Alman milli futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek vererek futbola odaklanılmasını istedi.

Merkel'den Özil ve Gündoğan'a destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikleri için Almanya'da eleştiri oklarını üzerine çeken milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a arka çıktı. Merkel katıldığı televizyon programında "futbolcuların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resim çektirmenin sonuçlarını kestiremedikleri kanaatinde olduğunu" söyledi. Özil ve Gündoğan'ın Alman futbol severleri hayal kırıklığına uğratmak istemediklerinden emin olduğunu belirten Angela Merkel, Gündoğan'ın "her şeye rağmen seve seve Almanya için sahaya çıktığı ve milli takımda yer aldığı" şeklindeki sözlerinden duygulandığını söyledi.

Almanya'nın Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde iyi bir sonuç alabilmesi için kadrodaki bütün elemanlara ihtiyaçları olduğunu belirten Başbakan Merkel, "Gündoğan ve Özil milli takım oyuncularıdır. Dolayısıyla alkışlanmalarından memnuniyet duyarım” dedi.

Özil konuşmuyor

Alman futbol milli takımının onursal kaptanı Philipp Lahm gazetelere verdiği demeçte Türk asıllı iki futbolcuya anlayış gösterilmesini istedi ve "Almanya'nın onlara verdiklerinin bilincindeler. Bu onlara bir kez daha açıkça gösterilmiş oldu”, dedi. Her iki futbolcunun da profesyonellik anlayışıyla milli takımda bütün yeteneklerini gösterdiğini belirten Philipp Lahm,"Almanya'da bazı şeyler çelişkilidir. Hatalı pas verince topu yeniden kapmak için peşinden koşmak gerekir.”

Alman milli takımının hazırlıkları sırasında da gündemden düşmeyen ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resim çektirme' tartışmasına son noktayı koymak için bir açıklama yapan İlkay Gündoğan doğum yeri olan Almanya'ya bağlılığını dile getirmişti. Sakatlığı nedeniyle Suudi Arabistan karşılaşmasında forma giymeyen Mesut Özil'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Ve korkulan oldu! Robot doktor ve hemşireler için ilk adımVe korkulan oldu! Robot doktor ve hemşireler için ilk adım
G7 zirvesi krizi: Trump müttefiklerine ateş püskürdüG7 zirvesi krizi: Trump müttefiklerine ateş püskürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avusturya'nın skandal cami kararına sert cevap

Avusturya'nın skandal cami kararına sert cevap

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Son dakika! Frankfurt Havalimanı'nda korkutan yangın! Uçağa sıçradı

Son dakika! Frankfurt Havalimanı'nda korkutan yangın! Uçağa sıçradı

Yunanistan'dan darbecilere misafir muamelesi

Yunanistan'dan darbecilere misafir muamelesi

Başkan'ın adamları yine sahnede! Kuzey Kore Lideri zirveye böyle geldi!

Başkan'ın adamları yine sahnede! Kuzey Kore Lideri zirveye böyle geldi!

Ülke şokta! Dolu oy pusulalarının depolandığı merkezde yangın!

Ülke şokta! Dolu oy pusulalarının depolandığı merkezde yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.