Merkel'den Seehofer'e tepki: İslam Almanya’ya aittir

Aşırı sağcı AfD ise Seehofer'i kendilerini taklit etmekle suçladı.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in “İslam Almanya’ya ait değildir. Almanya Hristiyanlık kültürüyle yoğrulmuştur” şeklindeki sözleri Almanya’da tartışma yarattı. Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili koalisyon ortağı Seehofer'in sözlerine itiraz etti. Almanya'nın kültürünün Hristiyanlık ve Yahudilik ile şekillendiğini belirten Merkel, ancak artık Almanya'da dört milyon civarında Müslüman'ın yaşadığına dikkat çekti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merkel, Berlin'de bir basın toplantısında yaptığı açıklamada "Bu Müslümanlar Almanya'ya ait, onlarla birlikte dinleri de Almanya'ya ait ve İslam da ait” dedi. Merkel'in yanı sıra CDU'lu siyasetçilerden de Seehofer'e tepki gösteren açıklamalar geldi. CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, "Anayasaya dayalı din özgürlüğü tartışılmaz bir şekilde Almanya'ya ait olduğu gibi Almanya'daki Müslümanlar ve onların inançları İslam da ülkemize ait” şeklinde konuştu.

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Anette Widmann-Maund da Seehofer'in sözlerine tepki gösterdi. Rheinische Post gazetesine konuşan CDU'lu bakan, "Bu tür sözlerle ilerleme sağlamıyoruz. Bunlar, karşılaştığımız zorlukları çözmede hiçbir katkı sağlamıyor” dedi. SPD'den de Seehofer'e eleştiri Koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin meclis grup başkanı Andrea Nahles de, Seehofer'i eleştirdi. Nahles, Rhein-Neckar Zeitung'a yaptığı açıklamada, Bavyera eyaletinde Ekim ayında yapılacak seçimlere işaret ederek "Seehofer, böylelikle Bavyera eyaletinde yapılacak seçimlerde puan toplayacağına inanıyor” dedi. Nahles, İslam'ın Almanya'ya ait olup olmadığı tartışmalarına ilişkin olarak "Bu sekiz yıldan beri Birlik partileri içinde yürütülen ancak kimseyi ileri götürmeyen bir tartışma” şeklinde konuştu. Yeşiller ve Sol Parti'den tepki Yeşiller partisi meclis grup başkanı Katrin Göring-Eckardt, yeni İçişleri Bakanı Seehofer'in sözlerini "kötü bir başlangıç” olarak nitelendirdi. Göring-Eckardt, "Kendisini yurt bakanı olarak tayin ettiren bir kişinin ilk sözlerinin kimin Almanya'ya ait olup olmadığına ilişkin olunca maskesi de düştü” dedi. Yeni kurulan koalisyon ile birlikte içişleri bakanlığının adı "İçişleri, Yurt ve İmar Bakanlığı” olarak değiştirilmişti.

Yeşiller partili milletvekili Cem Özdemir de Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerine yaptığı açıklamada, Seehofer'in sözlerini eleştirdi. Özdemir, İslam'ın Almanya'nın bir parçası olup olmadığı yönündeki tartışmaların uyuma hiçbir katkı sağlamadığını ifade etti. Sol Parti Alman meclis grubu din politikaları sözcüsü Christine Buchholz da Seehofer'in sözlerini "Almanya için Alternatif (AfD) partisine ödün vermek” olarak nitelendirdi. AfD'li Gauland: Seehofer bizi taklit ediyor Sağ popülist AfD lideri Alexander Gauland ise Seehofer'i kendi partisinin söylemini taklit etmekle suçladı. "İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını uzun zamandır dile getiriyoruz” diyen Gauland, "AfD'nin bu çizgisinin ve iç güvenliğe ilişkin diğer bakış açılarının CSU tarafından taklit edildiğini” belirtti. Almanya Türk Toplumu'ndan tepki CSU lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir” şeklindeki sözlerine Almanya Türk Toplumu adlı dernek de tepki gösterdi. Derneğin Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu SWR radyosuna verdiği demeçte bu sözlerinin "zamanlamasını yanlış” olarak nitelendirdi. Sofuoğlu, "Almanya'da camilerin kendilerini güvende hissetmediği, terör tehdidi nedeniyle bir caminin ya da Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi bürosunun kapatılmak zorunda kaldığı bir dönemde bu sözlerin zamanlaması yanlış” dedi. Sofuoğlu, Seehofer'in göreve başlamasından birkaç gün sonra yaptığı bu açıklamayla verdiği mesajı da eleştirdi.