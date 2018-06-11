Merkel'den Trump'a Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada'daki G7 Zirvesi ortak bildirisinden son anda onayını çekmesi Alman basınında "Batı’nın sonu", "rezalet" ve "hayal kırıklığı" gibi sözlerle yorumlandı. Quebec'teki G7 Zirvesi ve Başkan Trump'ın tutumunun, "Avrupa'yı gelecekte nelerin beklediğinin habercisi" olduğu öne sürülürken, "Almanya’nın ancak güçlü bir Avrupa'nın parçası olarak Trump'a karşı çıkabileği" yorumu yapıldı.
Başbakan Angela Merkel de, "Avrupa Birliği’nin Trump’a karşı ortak tavır alamaması durumunda, Avrupa'nın dağılacağı" uyarısında bulundu. Alman ARD televizyonunda yaptığı konuşmada, Trump'ı sert sözlerle eleştiren Merkel, G7'den erken ayrılan ABD Başkanı’nın twitter üzerinden yaptığı zirvenin kapanış bildirgesini imzalamayacağı açıklamasını, "Tweet ile bildirilen iptal kararı hayal kırıcı ve biraz da moral bozucu" olarak tanımladı.
Başbakan Merkel, Alman hükümetinin zirvede kararlaştırılan ve imzalanan kapanış bildirgesini geçerli olarak gördüğünü söyledi. G7’de yaşananlara tepkinin dozunu aşırı oranda artırmanın, ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini savunan Merkel, "Trump’ın tutumu işleri kolaylaştırmıyor. Ancak buna rağmen onunla ilişkileri sürdüreceğim. Temmuz ayında Brüksel'deki NATO zirvesinde bir araya geleceğiz" dedi.
ABD'nin, Avrupa ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyumun yanı sıra Alman otomobillerine de ek gümrük şartı koymasına değinen ve Almanya’nın tepki vereceğini söyleyen Merkel, "Aldatılmaya izin vermeyiz. Aksine böyle bir durumda harekete geçeriz" şeklinde görüş belirtti. Trump’a kararını gözden geçirmesini önerdiğini açıklayan başbakan, "iki tarafın da, ek gümrük vergisinin stratejik açıdan yarar ve zararlarını yeniden tartmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledim" dedi.
Merkel, Trump’ın vergiler konusunda aldığı karardan vazgeçmemesi durumunda, Avrupa ülkeleri ile birlikte geniş çaplı karşı önlemler alacaklarını da kaydetti. Alman başbakanı, "AB’de her ülke kendi başına hareket ederek, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ya da diğer bir ülkeyle anlaşmaya çalışırsa, sonunda Avrupa dağılır" şeklinde konuşarak, AB ülkelerini de uyardı.
Sosyal demokrat SPD lideri Andrea Nahles, G7 belgesinden çekilmesinden dolayı Trump'ı "kaotik" olarak nitelendirdi. "Donald Trump yüzünden, G7 bir felaketle sonuçlandı" diyen Nahles, ABD Başkanı’nın "uluslararası sorumluluğuna veda ettiğini" öne sürdü. Nahles, Almanya’nın Trump’un başkanlığındaki ABD ile "Makul ve güvenilir politika izlemesi mümkün değil" derken, Almanya ve AB’nin uluslararası işbirliğini güçlendirmek için Kanada ve Japonya ile birlikte çalışmasını önerdi. SPD lideri, Trump’un "İlk önce Amerika" sloganına karşı AB’nin cevabının "Birleşik Avrupa" olması gerektiğini de iddia etti.
Federal Meclis’deki en büyük muhalefet partisi konumdaki sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ise G7 Zirvesi’nde yaşananlardan Merkel’in sorumlu olduğunu öne sürdü. Partinin meclis grubu sözcüsü Jürgen Braun, "Merkel sürekli ve çocukça bir şekilde Trump’la didişiyor. Etkisi ise sıfır. Bu yüzden G7’de kırılan porselanın da sorumlusu Merkel" diye konuştu. AfD’li politikacı, Merkel’in Alman ekonomisine zarar vermemek için, bir an önce Trump’a yönelik eleştirilerinim dozajını azaltmasının gerektiğini ifade etti.
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