Merkel'den Trump'a Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada'daki G7 Zirvesi ortak bildirisinden son anda onayını çekmesi Alman basınında "Batı’nın sonu", "rezalet" ve "hayal kırıklığı" gibi sözlerle yorumlandı. Quebec'teki G7 Zirvesi ve Başkan Trump'ın tutumunun, "Avrupa'yı gelecekte nelerin beklediğinin habercisi" olduğu öne sürülürken, "Almanya’nın ancak güçlü bir Avrupa'nın parçası olarak Trump'a karşı çıkabileği" yorumu yapıldı.

Başbakan Angela Merkel de, "Avrupa Birliği’nin Trump’a karşı ortak tavır alamaması durumunda, Avrupa'nın dağılacağı" uyarısında bulundu. Alman ARD televizyonunda yaptığı konuşmada, Trump'ı sert sözlerle eleştiren Merkel, G7'den erken ayrılan ABD Başkanı’nın twitter üzerinden yaptığı zirvenin kapanış bildirgesini imzalamayacağı açıklamasını, "Tweet ile bildirilen iptal kararı hayal kırıcı ve biraz da moral bozucu" olarak tanımladı.

Başbakan Merkel, Alman hükümetinin zirvede kararlaştırılan ve imzalanan kapanış bildirgesini geçerli olarak gördüğünü söyledi. G7’de yaşananlara tepkinin dozunu aşırı oranda artırmanın, ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini savunan Merkel, "Trump’ın tutumu işleri kolaylaştırmıyor. Ancak buna rağmen onunla ilişkileri sürdüreceğim. Temmuz ayında Brüksel'deki NATO zirvesinde bir araya geleceğiz" dedi.