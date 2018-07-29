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Merkel’e Destek Son 12 Yılın En Düşük Seviyesinde

29.07.2018 23:48 | Son Güncelleme

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in muhafazakar bloğuna destek 2006’dan bu yana en düşük düzeye indi

Merkel’e Destek Son 12 Yılın En Düşük Seviyesinde

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in muhafazakar bloğuna destek 2006’dan bu yana en düşük düzeye indi. Blok, göçmenlik politikasıyla ilgili tartışmaları aşmaya çalışıyor.

Bild am Sonntag gazetesinde yayınlanan ankete göre Merkel’in Hristiyan Demokrat Partisi ve kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi’nin destek yüzde 29. İki partiye destek Eylül ayındaki seçimler sırasında yüzde 33 olmuştu.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin Ekim ayında zor bir bölgesel seçim geçirmesi bekleniyor. Parti’nin Bavaria’daki mutlak çoğunluğunu kaybedebileceği tahmin ediliyor.

Merkel’in muhafazakar koalisyonuyla iktidarı paylaşan Sosyal Demokratlar’ın (SDP) destek oranı da bir puan düşerek yüzde 18’e geriledi.

Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi’nin (AfD) desteği yüzde 15’te sabit kaldı. Yeşiller ise iki puan yükselerek yüzde 14’e ulaştı.

Yaklaşık bir ay önce Merkel’in koalisyonu göçmenlik politikalarıyla ilgil taban tabana zıt görüşleri nedeniyle dağılmanın eşiğine gelmişti.

Koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi sınırda daha sıkı güvenlik önlemlerini savunuyor. Temmuz ayında durumu kurtaracak bir anlaşmaya varılmıştı ancak gerilim hala sürüyor.

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