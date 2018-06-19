Merkel’e Göçmenlik Konusunda Macron Desteği

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Berlin yakınlarındaki Meseberg Sarayı’nda ağırladı. Bu ay sonunda Brüksel’de yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi öncesindeki buluşma, daha önce Macron’un önerdiği AB reform planlarını ve Euro Bölgesi’nde ülkeler arasında daha fazla uyumu ele almayı hedeflese de Almanya’da Birlik Partileri CDU ve CSU arasında yaşanan ve ülkeyi bir hükümet krizine sürükleyen göçmen tartışmaları, konuyu Merkel ve Makron’un en önemli gündem maddesi haline getirdi.

Başbakan Merkel görüşme sonrasında sığınmacı sorununun çözümünde Almanya ve Fransa’nın ortak hareket etmeye ve Avrupa çapında bir çözüm bulmaya kararlı olduklarını belirtti.

Merkel, Macron’un kendisine destek vereceğini söylediğini açıklayarak, AB’nin dış sınırlarının daha iyi korunmasını ve AB Sınır Güvenliği Birimi Frontex'in güçlendirilmesini hedeflediklerini duyurdu. Macron ise, Avrupa Birliği’nde sığınmacı politikaları konusunda kararların ‘sadece başbakanlar ve cumhurbaşkanları düzeyinde karara bağlandığını’ ifade ederek, Almanya’da süren tartışmalarda Merkel’e destek verirken, dolaylı olarak İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i eleştirdi. Günlerdir Almanya’nın gündemini işgal eden iltica politikası anlaşmazlığında Seehofer,başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ederek, bu alandaki sorunları Avrupa Birliği çerçevesinde ele almak isteyen Merkel’i koalisyonu bozmakla tehdit ediyor.