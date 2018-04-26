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Merkel'in çantasında gümrük vergisi var

26.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

ABD'ye gitmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel'in gündemindeki konulardan biri Trump'ın zamlı gümrük tarifesi planı olacak.

Alman hükümeti, yeni tarifenin 1 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girebileceğini söylüyor.Almanya hükümeti, Başbakan Angela Merkel'in ABD ziyareti öncesi ABD Başkanı Donald Trump'a ek gümrük tarifelerinin yeniden görüşülmesini önerdi. Merkel'in Washington'a hareketi öncesi Alman haber ajansı dpa'ya bilgi veren hükümet kaynakları, görüşmelerin bütün sanayi ürünlerini kapsaması gerektiği ve sadece ithal otomobillerden alınan gümrük vergisinin ele alınmasının yeterli olmayacağını vurguladı. Pazarlığın bütün Avrupa Birliği adına yürütüleceğine de belirtildi.

Başbakan Angela Merkel ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı ikinci buluşma için akşamüzeri Washington'a hareket edecek. İkili görüşmede ABD ile Avrupa Birliği arasında ticari anlaşmazlığın yanı sıra Suriye krizi ve İran ile ABD arasındaki gerginlik de ele alınacak. Merkel'den önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Washington'u ziyaret etmişti. Almanya Başbakanı Trump ile ilk buluşmasını 2017 yılının mart ayında yapmış ve buluşma çeşitli konulardaki görüş ayrılıklarının gölgesinde geçmişti.

Yeni tarife ne zaman yürürlüğe girecek?

Almanya hükümeti, ABD Başkanı Trump tarafından alınan ithal çelik ve alüminyuma zamlı gümrük tarifesi uygulama kararının 1 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğine kesin gözüyle bakıyor. Avrupa Birliği uygulama kapsamına alınmamak için yoğun girişimlerde bulunmuştu. Başbakan Merkel'in karşılıklı ticari yaptırımlar yerine geniş kapsamlı diyaloğu tercih ettiği belirtiliyor.

Alman Sanayiciler Birliği Başbakan Merkel'den Başkan Trump'ı uzlaşmaya ikna etmesini bekliyor. Birlik sözcüsü "zamlı gümrük tarifelerinin Atlantik aşırı ilişkileri önemli ölçüde zorlayacağını" söyledi. Alman özel sektör temsilcileri Başbakan Merkel'in Washington temaslarında ticari anlaşmazlığın dünya ticaretine olduğu kadar Amerikan ekonomisine de zarar vereceğine Başkan Trump'ı ikna etmesini umuyorlar. Sanayiciler Birliği'nin verilerine göre Almanya'da her dört kişiden biri ihracatçı şirketlerde çalışıyor. Bu oran sanayi sektöründe yüzde 50'yi buluyor.

Daha fazlasını okumak için: AB ABD ile ticari anlaşmazlığı DTÖ'ye taşıdı

Trump'ın aldığı karar doğrultusunda ABD, çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uygulayacağını duyurmuştu. Avrupa Birliği konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne taşırken, Washington söz konusu hamlenin ABD endüstrisini korumak için yapıldığını belirtmişti.

DW,Reuters,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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