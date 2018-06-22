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Merkel'in Lübnan'daki gündemi Suriyeli sığınmacılardı

22.06.2018 16:12 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ürdün'ün ardından Lübnan'ı ziyaret ederek Saad Hariri ile görüştü.

Merkel'in Lübnan'daki gündemi Suriyeli sığınmacılardı

İki liderin en önemli gündem maddesi Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılardı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ürdün ve Lübnan'ı kapsayan iki günlük ziyaretine Beyrut'ta devam etti. Merkel Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi. Alman hükümetinden yetkililer Merkel'in Hariri ile görüşmesinin "mükemmel geçtiğini" belirtti. Hariri'nin ofisinden yapılan açıklamada, Almanya'nın "başarılı ve istikrarlı bir Lübnan'ın arkasında olduğunu" dile getirdiği kaydedildi.

Hariri ülkesindeki sığınmacı krizinin aşılması için uluslararası yardım yapılmasını istedi. Merkel'le görüşmesinde Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesini de gündeme getiren Hariri, "Sığınmacı sorununun tek kalıcı çözümü, sığınmacıların Suriye'ye dönmesi. Ancak elbette insan onurunun korunacağı güvenli bir biçimde" dedi.

Lübnan'da bir milyon 200 bin sığınmacı var

Lübnan Suriye'deki savaş nedeniyle toplam bir milyon 200 bin sığınmacı aldı. Lübnan'ın nüfusu ise yaklaşık altı milyon. Başbakan Merkel, Hariri ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi ile görüşmesinin ardından, Almanya'nın sığınmacıların ülkelerine dönebilmeleri için üzerine düşeni yapmayı istediğini kaydetti. Merkel, "Ancak geri dönme düşüncesi değerlendirilecekse, o zaman güvenli koşullar sağlanmak zorunda" dedi.

Lübnan hükümetinde uzun süredir bakanlar arasında Suriyeli sığınmacıların hızlı bir biçimde sınır dışı edilmesi konusu tartışılıyor. Hariri, "Bu soruna insani biçimde yaklaşmazsak, o zaman Lübnanlılar olarak insanlığımızı yitiririz" açıklamasını yaptı. Hariri sığınmacı almanın Lübnan'ın görevi olduğunu belirtti ancak Suriyelilere Lübnan vatandaşlığı hakkı tanınmayacağının güvencesini verdi.

Almanya Lübnan'a geçen yıl 380 milyon euro yardımda bulundu. Bu yardımın, sığınmacıların ihtiyaçlarının giderilmesi ve özellikle çocukların okula gidebilmesine harcandığı belirtiliyor.

Merkel bir okulu ziyaret etti

Merkel Beyrut'ta Lübnanlı ve Suriyeli sığınmacı çocukların gittiği bir okulu da ziyaret etti. Söz konusu okulda öğleden önce Lübnanlı çocuklar, öğleden sonra ise 600 Suriyeli çocuğa eğitim veriliyor.

Başbakan Merkel dün Ürdün'de temaslarda bulunmuş, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile bir araya gelmişti. Merkel, Alman-Ürdün Üniversitesi'ni ve İncirlik'ten Ürdün'deki askeri üsse sevk edilen Alman askerlerini ziyaret etmişti.

dpa, rtr / HT, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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