Merkel'in seçenekleri neler?

Almanya'da koalisyon ortakları olan kardeş partiler Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında mülteci siyaseti yüzünden başlayan kriz, Berlin'de siyasetin gündemini hareketlendirdi. CSU lideri İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in hem bakanlıktan hem de partideki görevinden istifa edebileceğini ilan etmesinin ardından, koalisyonun geleceği tartışılmaya başlandı. Seehofer'in istifa etmesi halinde, bunun CDU lideri olan Başbakan Angela Merkel'in hükümetini nasıl etkileyebileceğine yönelik olası senaryolar konuşuluyor.

İstifa süreci nasıl işliyor?

Seehofer görevini bırakmak isterse, Merkel'den istifasını kabul etmesini ve kendisini görevden alınmasını istemek zorunda. Ancak talep eden taraf Seehofer olduğu için Merkel doğrudan görevden alma işlemini gerçekleştiremiyor, bu talebi Cumhurbaşkanına götürmek, görevden alma işlemini o yapmak durumunda.

Seehofer ayrılırsa CSU ne yapar?

Seehofer görevden ayrılırsa koalisyon ortağı CSU onun yerine bir başka ismi içişleri bakanlığı için önerebilir. Ancak CSU koalisyonda kalmak istemezse, kabinedeki diğer bakanlarını da çekebilir, bu da hükümette yer alan partilerin Federal Meclis'teki çoğunluğunu yitirmesi anlamına gelir.