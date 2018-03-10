Merkel'in yeni hükümeti için bakanlar hazır

Yeni hükümet 14 Mart’ta bakanların resmen yemin etmesiyle göreve başlayacak.Angela Merkel'in dördüncü kez başbakanlık edeceği hükümet seçimlerden altı ay sonra göreve başlama aşamasına geldi. Hükümette görev yapacak Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili bakanların ardından koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) altı bakanı belli oldu.

Yeni hükümette başbakan yardımcılığı görevi yapacak olan SPD'nin geçici genel başkanı Olaf Scholz, müstakbel genel başkan Andrea Nahles ile yaptıkları ortak açıklamada "İyi bir ekip oluşturmak istedik" dedi.

Adalet Bakanı Maas Dışişleri Bakanı oluyor

Sigmar Gabriel'den boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini mevcut kabinedeki Adalet Bakanı Heiko Maas üstlenecek. Gabriel dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni kabinede yer almayacağının parti yönetimince kendisine bildirildiğini açıklamıştı. Die Welt gazetesinin kamuoyu araştırma şirketi Civey'e yaptırdığı ankete göre vatandaşların yüzde 56'sı Gabriel'in bu görevden ayrılmasını olumsuz bulurken, yüzde 29'u olumlu buluyor.