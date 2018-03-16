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Merkel'in Yeni Kabinesi Tamamen Alman Kökenli

16.03.2018 16:35 | Son Güncelleme

Nüfusunun yaklaşık yüzde 23’ünü göçmen kökenlilerin oluşturduğu Almanya’yı gelecek dört yıl boyunca yönetecek 4'üncü Merkel hükümetinde tek bir göçmen kökenli bakan bulunmaması dikkat çekiyor

Merkel'in Yeni Kabinesi Tamamen Alman Kökenli

Nüfusunun yaklaşık yüzde 23’ünü göçmen kökenlilerin oluşturduğu Almanya’yı gelecek dört yıl boyunca yönetecek 4'üncü Merkel hükümetinde tek bir göçmen kökenli bakan bulunmaması dikkat çekiyor.

Çarşamba günü yemin ederek göreve başlayan yeni kabinede bakanların dışında, toplam 35 müsteşarın tamamı da Alman.

Sosyal medyada "yeni hükümet beyaz bir duvar kadar renkli" şeklinde eleştirilere neden olan bu durum, gazetelerde çıkan yorumlarda da "erkek-kadın, Batı Alman-Doğu Alman, heteroseksüel-eşçinsel gibi bütün dengelere dikkat eden Merkel’in hatalı bir kararı" olarak tanımlanıyor ve göçmen kökenli siyasilerin arka plana itilmesine yol açacağı belirtiliyor.

Almanya nüfusunun yüzde 23'ini oluşturan göçmen kökenlilerin sayısı 2014 yılından bu yana 3 milyon artarak 18 milyona çıktı. Almanya'daki göçmen kökenliler arasında Türkler, Polonyalılar ve Ruslar en kalabalık grupları oluşturuyor.

Son hükümette Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olan SPD’li Aydan Özoğuz'dan boşalan koltuğa da CDU’lu Annette Widmann-Mauz gelmişti. Yeni koalisyon hükümetinin kurulmasından önce yapılan müzakerelerde Sosyal Demokrat Parti uyum bakanlığını Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne (CDU) bırakmıştı.

Alman vatandaşı seçmen konumundaki Türklerin geleneksel olarak en çok oy verdiği SPD’nin de göçmen bir bakan veya müsteşar çıkarmaması şaşırtan bir karar oldu.

Sosyal Demokratlar ve Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU gibi tüm partilerin bünyesinde sorumluluk isteyen görevleri başarıyla yerine getirebilecek çok sayıda göçmenin siyaset yaptığı biliniyor. 24 Eylül 2017’de yapılan genel seçimlerde 709 sandalyeli Federal Meclis’te 58 göçmen kökenli milletvekili yer alırken, SPD’den 6, Yeşiller’den 5 ve Sol Parti’den 3 olmak üzere Türkiye kökenli 14 milletvekili girmişti.

Kurulması son anda Hür Demokrat Parti'nin (FDP) geri çekilmesiyle iptal olan "Jamaika Koalisyonu" hükümetinde eski Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir'in Dışişleri Bakanı olması bekleniyordu. Son Federal Parlamento’da CDU’dan milletvekili olan ve bir ara adı Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak geçen Cemile Giousouf da yeni hükümette göçmen kökenlilere şans tanınmamasını eleştiriyor.

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