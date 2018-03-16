Merkel'in Yeni Kabinesi Tamamen Alman Kökenli

Nüfusunun yaklaşık yüzde 23’ünü göçmen kökenlilerin oluşturduğu Almanya’yı gelecek dört yıl boyunca yönetecek 4'üncü Merkel hükümetinde tek bir göçmen kökenli bakan bulunmaması dikkat çekiyor.

Çarşamba günü yemin ederek göreve başlayan yeni kabinede bakanların dışında, toplam 35 müsteşarın tamamı da Alman.

Sosyal medyada "yeni hükümet beyaz bir duvar kadar renkli" şeklinde eleştirilere neden olan bu durum, gazetelerde çıkan yorumlarda da "erkek-kadın, Batı Alman-Doğu Alman, heteroseksüel-eşçinsel gibi bütün dengelere dikkat eden Merkel’in hatalı bir kararı" olarak tanımlanıyor ve göçmen kökenli siyasilerin arka plana itilmesine yol açacağı belirtiliyor.

Almanya nüfusunun yüzde 23'ini oluşturan göçmen kökenlilerin sayısı 2014 yılından bu yana 3 milyon artarak 18 milyona çıktı. Almanya'daki göçmen kökenliler arasında Türkler, Polonyalılar ve Ruslar en kalabalık grupları oluşturuyor.

Son hükümette Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olan SPD’li Aydan Özoğuz'dan boşalan koltuğa da CDU’lu Annette Widmann-Mauz gelmişti. Yeni koalisyon hükümetinin kurulmasından önce yapılan müzakerelerde Sosyal Demokrat Parti uyum bakanlığını Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne (CDU) bırakmıştı.