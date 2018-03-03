Merkel'le devam mı tamam mı?

Almanya'da Sosyal Demakrat Parti (SPD) üyeleri haftalardır tek bir konuyu tartışıyor: Angela Merkel'in başkanlığında Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile kurulacak bir koalisyonda yer alalım mı yer almayalım mı? Parti bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Ancak nihaî karar bu hafta sonu belli olacak. Merkel'le ikinci kez büyük koalisyona girmek konusunda temkinli olan SPD yönetimi, koalisyon anlaşmasını delegelerinin de onayına sunma kararı almıştı. Koalisyon anlaşması, iki hafta önce SPD'nin 463 delegesinin onayına sunuldu ve oylamanın sonucunun da Pazar günü açıklanması gerekiyor. Tabandaki desteğini kaybetmek istemeyen parti yönetimi zorlu bir süreçten geçiyor. SPD Meclis Grup Başkanı ve müstakbel genel başkan Andrea Nahles'in kendisi bile koalisyon anlaşması konusuda uzun süre kararsız kalmıştı. Son hükümette Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak da görev yapan Nahles, sonunda en iyi yolun SPD'nin Birlik partileri ile koalisyona devam etmesi olduğuna karar verdi ve üyeleri de bu yönde oy kullanmaya çağırdı.

İkna süreci Parti tabanını ikna etmek için Berlin ve Bonn'da özel gündemli iki parti kongresi ve ayrıca yoğun katılımlı yedi bölgesel toplantı düzenlendi. Hamburg, Hannover, Kamen, Mainz, Potsdam, Jena ve Ulm'deki toplantılarda manzara hep aynıydı: Çok sayıda masa etrafında kümelenen delegeler, Şubat ayında üzerinde mutabakat sağlanan koalisyon sözleşmesiyle ilgili parti yöneticileriyle hararetli sohbetler yaptı. Buna paralel olarak sosyal medyada da atağa kalkan parti yönetimi, Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi kanallardan 463 bin delegeye ulaşmaya ve "evet” oyunun önemini anlatmaya çalıştı. SPD için bir oy bile belirleyici olabilir. Delegeler oylarını iki haftalık bir zaman diliminde kullanma imkanına sahipti. Mektupla gerçekleşen oy verme işlemi için son postaya veriş tarihi 2 Mart olarak belirlendi. Oy pusulasında sorulan soru da çok basit: "Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile Şubat 2018'de müzakere edip mutabık kaldığı koalisyon hükümeti sözleşmesini yürürlüğe koymalı mı?”