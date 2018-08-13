Merkez Bankası: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacak

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı belirtildi.

Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri de 7,2 milyar Euro seviyesinden 20 milyar Euro'ya çıkarıldı.

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