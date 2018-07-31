Merkez Bankası Enflasyon Tahminini %60 Oranında Yükseltti

Merkez Bankası, 2018 yıl sonu için %8,4 olan enflasyon tahminini yaklaşık %60 artışla %13,4 olarak revize etti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bugün (31 Temmuz) düzenlediği basın toplantısında yıl sonu enflasyonunun %70 olasılıkla orta noktası yüzde 13,4 olmak üzere yüzde 12,5 ile yüzde 14,3 aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini açıkladı. Bu açıklamayla Merkez Bankası son dokuz ayda enflasyon hedefini dördüncü kez yukarı yönlü değiştirmiş oldu. 5 Aralık 2017’deki Para Politikası Kurulu toplantısında enflasyon hedefini, hükümetle varılan mutabakat sonucu %5 olarak belirlediğini açıklayan Merkez Bankası, 28 Aralık 2017’de bu rakamı %7’ye, 20 Ocak 2018’de %7,9’a, 30 Nisan 2018’de ise %8,4’e yükseltti. Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleri 2011 yılından bu yana tutmuyor. 2011 yılında enflasyon hedefi %5,5 iken gerçekleşen rakam %10,4 oldu. Takip eden yıllarda Merkez Bankası, enflasyon hedefini hep %5 olarak belirlerken enflasyon rakamları 2012’de %6,4, 2013’te %7,4, 2014’te %8,2, 2015 %8,8, 2016’da %8,5, 2017’de %11,92’u buldu.

MB 2016’da %7 olan enflasyon hedefini %9,3’e yükseltti Merkez Bankası, daha önce %7 olan 2019 ve %5 olan 2020 hedeflerini de yeniledi. Merkez Bankası Başkanı, “Enflasyonun 2019 yılı sonunda yüzde 9,3’e geriledikten sonra orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmektedir. 2020 yılında ise enflasyonun %6,7 olacağını öngörüyoruz" dedi. CHP’li Öztrak: “Merkez Bankası enflasyonla mücadelede pes dediğini itiraf etmiştir” Merkez Bankası’nın enflasyon hedefiyle ilgili düzenlemelerine ilk tepki Cumhuriyet Halk Partisi’nden geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın son 9 ayda yaptığı 4. Hedef değişikliğinin de kısa sürede geçersiz kalacağını iddia etti. Öztrak, “TCMB sene başında %7 olan 2018 enflasyon hedefini %13,4'e çekti. Bu, Türkiye'yi dünya enflasyon liginde 12. sıraya, mevcut enflasyon serisinde de tarihi rekora taşır. TCMB bu tahminle enflasyonla mücadelede ‘Pes’ dediğini itiraf etmiştir. Yılın ilk 6 ayında rekor kıran enflasyonun yıl sonunda TCMB'nin tahmini olan %13,4'te kalması için ikinci 6 ayda %3,9'a düşmesi gerekiyor. Seri ortalamasının altında kalan bu rakamın yakalanabilmesi için ortada bir program yok. Korkarım bu tahmin de kısa sürede geçersiz olur” dedi.