Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Açıklama ile birlikte TL yüzde 1 değer kaybetti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2018 yılı için yıl sonu enflasyon oranı tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e çıkardıklarını açıkladı.

Ankara'da yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Çetinkaya, "2018 yıl sonuna dair tüketici enflasyonu tahmini Nisan Enflasyon Raporu'na göre 5 puan yukarı yönlü güncellenerek yüzde 13,4'e yükseltildi" ifadesini kullandı.

Bunun nedeni olarak Türk lirasındaki değer oynamasının Nisan Enflasyon Raporu dönemine göre "belirgin bir şekilde yükselmesini" gösteren Merkez Bankası Başkanı, yakın dönemde üretim maliyetlerinin artması ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti.

Çetinkaya ayrıca Türk lirasındaki değer kaybının yanı sıra, emtia fiyatlarındaki artışın da bu gelişmede etkili olduğunu söyledi ve "yıllık enflasyondaki artışta ayrıca geçmiş enflasyona endekslenme davranışı, gıda enflasyonundaki bozulma, turizm sektöründeki canlı görünüm ve reel birim iş gücü maliyetlerinin etkili olduğunu" kaydetti.