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Merkez Bankası Faiz Oranını Değiştirmedi

24.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybetti. Piyasalarda faiz oranlarının artırılacağına dair beklenti vardı

Merkez Bankası Faiz Oranını Değiştirmedi

Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybetti.

Piyasalarda faiz oranlarının artırılacağına dair beklenti vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın para politikası üzerindeki etkisiyle, Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol altında tutabileceğine yönelik endişeler Türk Lirası’nda satışlara neden oldu. Enflasyon Haziran ayında 15.39’la son 14 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

Yatırımcıların Erdoğan’ın Merkez Bankası’na etkisiyle ilgili endişesi, damadı Berat Albayrak’ı Hazine ve Maliye Bakanı olarak atamasıyla artmıştı.

Hafta sonu Albayrak’ın piyasalarla savaşmayacağı yönündeki açıklaması ise faiz beklentisinin artmasına neden olmuştu.

Londra’daki GAM Investments’ta direktör Paul McNamara, gelişmeyi ‘tamamiyle esrarengiz’ şeklinde niteledi.

McNamara, “Merkez Bankası sözde bağımsızken bu kararın siyaseten etkilenmemesi olası görünmüyor. Şu anda liranın değerinin düşmesi, faizlerin 125bps artmasından doğacak kayıptan daha büyük zarar verdi” dedi.

Türk Lirası bu yıl yüzde 20 değer kaybetti.

Reuters’ın anketinde 16 ekonomistten 15’i faizlerin artacağını belirtmişti.

Rabobank’te stratejist olan Piotr Matys, “Haziran’da enflasyonun arttığı göz önüne alındığında hayal kırıklığı yaratan bir karar ve enflasyonun zayıf lira sonucunda gelecek aylarda daha da yükselmesi olası” dedi.

Matys, Merkez Bankası’nın kararını “Lira üzerindeki satış baskısını artıran sürpriz bir karar” olarak niteledi.

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