Merkez Bankası Faiz Oranını Değiştirmedi

Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybetti.

Piyasalarda faiz oranlarının artırılacağına dair beklenti vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın para politikası üzerindeki etkisiyle, Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol altında tutabileceğine yönelik endişeler Türk Lirası’nda satışlara neden oldu. Enflasyon Haziran ayında 15.39’la son 14 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

Yatırımcıların Erdoğan’ın Merkez Bankası’na etkisiyle ilgili endişesi, damadı Berat Albayrak’ı Hazine ve Maliye Bakanı olarak atamasıyla artmıştı.

Hafta sonu Albayrak’ın piyasalarla savaşmayacağı yönündeki açıklaması ise faiz beklentisinin artmasına neden olmuştu.

Londra’daki GAM Investments’ta direktör Paul McNamara, gelişmeyi ‘tamamiyle esrarengiz’ şeklinde niteledi.

McNamara, “Merkez Bankası sözde bağımsızken bu kararın siyaseten etkilenmemesi olası görünmüyor. Şu anda liranın değerinin düşmesi, faizlerin 125bps artmasından doğacak kayıptan daha büyük zarar verdi” dedi.