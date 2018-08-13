Merkez Bankası Önlem Paketi Açıkladı

Amerika’yla rahip Andrew Brunson’un Türkiye’deki tutukluluk halinin devam etmesi yüzünden yaşanan gerginlik ve Başkan Donald Trump’ın Türkiye’ye çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini arttırma kararının ardından hızla değer kaybeden Türk Lirası’nın bu kaybını azaltmak için Merkez Bankası (TCMB) bir dizi önlem açıkladı.
Merkez Bankası Pazartesi günü yaptığı açıklamada bankaların ihtiyaç duyduğu tüm likiditenin sağlanacağını belirtti. Rekor seviyeye ulaşan ve 7,20’yi gören dolar Merkez Bankası’nın açıklamasıyla 6,61’e geriledi.
Açıklanan bir dizi önlem arasında bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınması, bankaların Türk Lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitlerinin 7,2 milyar Euro seviyesinden 20 milyar Euro’ya çıkarılması, 91 güne kadar vadeli repo veya repo satım ihalesi açılabilmesi, bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6
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