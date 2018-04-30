Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Beklentisini Yükseltti

Erken seçim sürecindeki Türk ekonomisinden enflasyonla ilgili olumsuz haberler geliyor. Ocak ayında 2018 yılı enflasyon beklentisini %7.9 olarak açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bugün İstanbul’da düzenlediği “Enflasyon Raporu 2018-II" başlıklı toplantıda beklentinin %8,4 olarak güncelledi.

TC Merkez Bankası Başkanı, “Enflasyonun, 2018 sonunda orta noktası yüzde 8,4 olmak üzere yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında bekliyoruz. Diğer taraftan, para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği bir görünüm altında 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 6,5 olarak koruduk. Orta noktası yüzde 6,5 olmak üzere yüzde 4,7 ile yüzde 8,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Baz etkisinin yanı sıra döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmelerin gecikmeli yansımalarına bağlı olarak yıllık tüketici enflasyonunda kısa vadede dalgalanma oluşabileceği öngören Merkez Bankası, risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyor.

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