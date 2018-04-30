Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Beklentisini Yükseltti

Erken seçim sürecindeki Türk ekonomisinden enflasyonla ilgili olumsuz haberler geliyor. Ocak ayında 2018 yılı enflasyon beklentisini %7.9 olarak açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bugün İstanbul’da düzenlediği “Enflasyon Raporu 2018-II" başlıklı toplantıda beklentinin %8,4 olarak güncelledi.
TC Merkez Bankası Başkanı, “Enflasyonun, 2018 sonunda orta noktası yüzde 8,4 olmak üzere yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında bekliyoruz. Diğer taraftan, para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği bir görünüm altında 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 6,5 olarak koruduk. Orta noktası yüzde 6,5 olmak üzere yüzde 4,7 ile yüzde 8,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.
Baz etkisinin yanı sıra döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmelerin gecikmeli yansımalarına bağlı olarak yıllık tüketici enflasyonunda kısa vadede dalgalanma oluşabileceği öngören Merkez Bankası, risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyor.
Şimşek: "Uzun vadede riskler var, döviz geliri olan dövizle borçlansın"
Bugün Türk ekonomisi üzerinde oluşan riskleri telaffuz eden bir diğer isim hükümetin ekonomi politikalarının belirleyicisi olarak kabul edilen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek oldu.
Faiz ve borçlanmayla ilgili tespitleri geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirilen Şimşek, NTV yayınında Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlarken iş dünyasına dövizle borçlanması gerektiğini söyledi.
Şimşek, “Uzun vadede önemli riskler, sorunlar var. Riskler dengeli gözüküyor. Geçen sene Türkiye o kadar olumsuz koşula rağmen Türkiye 1 milyon net yeni istihdam oluşturmuş, G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuş. Türkiye cari açık veriyorsa tabii ki dış borç biriktirecek. Bunun doğru şekilde olması lazım. Enflasyon artıyor, faiz artıyor. Döviz geliri olanlar dövizle borçlansın. Üretken alanlarda yatırım yapanlara bu kapıyı açık tutuyoruz. Devletin döviz açığı yok. Dış dünyadan döviz alacağı var. Önümüzdeki yıllarda kur riskini yönetenler yönetebilecek. Kapasitesi olanlar dövizle borçlanabilecek olmayanlar borçlanamayacak. Bu tedbiri almamız gerekiyordu aldık” dedi.
Piyasanın erken seçim kararına doğru ve olumlu bir yanıt verdiğini söyleyen Mehmet Şimşek, bu sayede belirsizliğin azaldığını, yatırımcıların kafalarındaki belirsizliğin azaldığını ifade etti.
Şimşek: "Lira'da bu kadar düşüş öngörmüyorduk"
Bütçe açığının %2’nin altında tutulmuş olmasını önemseyen Başbakan Yardımcısı, Merkez Bankası Başkanı’nın 2018 yılında enflasyon tek haneye düşeceği yönündeki öngörüsünü ise teyit etmedi:
“Enflasyonla mücadelede kararlı bir tutumun sergilenmiş olmasını önemsiyorum. Yıl sonuna oranla enflasyonla 1,7 puanlık düşüş var, daha fazla düşüş bekliyorduk. Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk. Türkiye'deki cari açık ve şirketlerin döviz açığı sorunu yeni değil. Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkeleri reformlar yaptılar. Çok hızlı büyüdüler. Para birimleri değer kazandı. En kötüsü fiyatlanmış durumda. Enflasyon eninde sonunda tekrar aşağı yönlü trende girer, tek hane kur nedeniyle ilk çeyrek için kısa vadede zor görünüyor."
TUİK: "İhracatın ithalatı karşılama oranı %76,1’den %72,7'ye düştü"
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün 2018 yılın ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. 2017 ilk üç ayında 37.8 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, bu yılın aynı döneminde %8.9 artışla 41 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.
2017’nin ilk ayında yapılan 50.4 milyar dolar ithalat ise bu yıl Ocak-Mart döneminde 61.9 milyar dolara yükseldi.
Böylece yılın ilk çeyreğinde dış ticaret dengesi ithalat lehine %64,1 değişim göstermiş oldu.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2017 Mart ayında %76,1 iken, 2018 Mart ayında %72,7'ye geriledi.
Turizm gelirleri artıyor
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bugün turizmde toparlanma ile mal ve hizmet ihracatının büyümeye destek olup cari dengeye etki edeceğini söyledi. TUİK’in bugün açıkladığı turizm istatistikleri de Çetinkaya’nın sözlerini destekliyor.
Turizm gelirleri, Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin $ oldu. Ziyaretçi sayısı da %26,4 artarak 6 milyon 122 bin 182 kişi olarak gerçekleşti.
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