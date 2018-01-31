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Meşale Tolu’nun eşi serbest bırakıldı

31.01.2018 00:29 | Son Güncelleme

Gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu’nun ocak ayının ortasında gözaltına alınan eşi Suat Çorlu’nun serbest bırakıldığı açıklandı.

Türkiye'de sekiz ay tutuklu kaldıktan sonra Aralık ayında tahliye edilen gazeteci ve çevirmen Alman vatandaşı Meşale Tolu'nun 18 Ocak'ta gözaltına alınan eşi Suat Çorlu'nun serbest bırakıldığı bildirildi.

Meşale Tolu'nun babası Ali Rıza Tolu, Çorlu'nun geçen hafta serbest bırakıldığını söyledi. Südwest Presse gazetesi de Çorlu'nun serbest bırakıldığını duyurdu.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi olan Suat Çorlu, ESP ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik olarak 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Daha önce Nisan 2017'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Suat Çorlu, Kasım ayının sonunda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Suat Çorlu da eşi Meşale Tolu gibi terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. Ancak Çorlu ve Tolu farklı davalarda yargılanıyorlar.

Meşale Tolu, Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandasıyla suçlanıyor. Aralık ayında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Tolu, Almanya'da yaşadığı Ulm kentine yurt dışına çıkış yasağı olduğu için geri dönememişti. 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Tolu'nun bir sonraki duruşması 26 Nisan 2018 tarihinde görülecek.

DW/dpa, JD/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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