Meşale Tolu'nun eşi yeniden gözaltına alındı

Türkiye'de sekiz ay tutuklu kalmasının ardından Aralık ayı ortasında serbest bırakılan Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun kendisi gibi daha önce tutuklanan eşi Suat Çorlu, perşembe günü yeniden gözaltına alındı.

Çorlu'nun üyesi olduğu Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) tarafından yapılan açıklamada, perşembe günü dört ilde ESP ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin evlerine polis baskını düzenlendiği ve Çorlu da dahil olmak üzere toplamda 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Çorlu'nun gözaltına alınma gerekçesininse henüz açıklanmadığı kaydedildi. Polisin Çorlu'nun evini aradığı ve bir laptop ve bir cep telefonuna el koyduğu bildirildi.

Nisan 2017'de gözaltına alınan Çorlu, Kasım ayı sonunda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

6 Mayıs'ta tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Alman vatandaşı Meşale Tolu'nun üç yaşındaki oğlu da kendisiyle beraber bir süre cezaevinde kalmıştı. Tolu, çıktığı ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Hakkında adli kontrol şartı bulunan ve Almanya'ya geri dönemeyen Tolu'nun 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. Davanın bir sonraki duruşması 26 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Tolu, Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandasıyla suçlanıyor.

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AFP/Reuters/BÜ/HS