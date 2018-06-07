Meşhur Macarena dansı bu kez hayat kurtaracak

Ancak yıllar sonra bilim insanlarının bir keşfi Macarena şarkısını yeniden gündeme getirecek gibi görünüyor.
Barcelona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre kalp masajını Macarena şarkısının ritmiyle uygulamak çok daha başarılı sonuç getiriyor.
Barselona Üniversitesi'nde düzenlenen kalp masajı eğitiminde, Macarena'nın ritmine uygun biçimde kalp masajı uygulayan öğrencilerin büyük kısmının başarılı olduğu gözlemlendi.
164 öğrencinin katıldığı eğitimde öğrencilerin bir kısmına akıllı telefon verildi ve telefondaki ritim programına göre kalp masajı yapmaları söylendi. Diğer gruba ise Macarena şarkısını akıllarına
getirmeleri ve onun ritmine göre kalp masajı uygulamaları belirtildi. Kontrol grubundaki öğrencilerden ise herhangi bir yöntem verilmeksizin kalp masajı yapmaları istendi.
Gözlemlerin sonunda hiçbir talimat verilmeksizin kalp masajı yapmaları istenen öğrencilerin sadece yüzde 24'ünün doğru ritimle kalp masajı yapabildiği gözlemlendi.
Aynı şeyi akıllı telefonlardaki metronom programına göre yapmaları istenen öğrencilerin ise yüzde 91'i doğru ritmi bulmayı başardı. Hareketlerini Macarena şarkısına göre gerçekleştiren öğrenciler de yüzde 74 gibi yüksek bir oranla doğru ritimle kalp masajı gerçekleştirebildi.
Araştırmayı yürüten Prof. Enrique Carrero Cardenal, "Macarena'nın nakaratında dakikada 103 vuruşluk ritim var. Bu, kalp masajı için doğru ritim demek" dedi.
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Minik Halil'in cansız bedeni bu halde bulundu!
İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Teksas'da kesik çıngıraklı yılan kafası bir adamı ısırdı
Seks gurusunun en yakınındaki kişi skandalları bir bir anlattı...
Mürekkep balığından hamile kaldı!
Defineci terörü! Tarihi manastırı delik deşik ettiler
Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum