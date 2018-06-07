Meşhur Macarena dansı bu kez hayat kurtaracak

Ancak yıllar sonra bilim insanlarının bir keşfi Macarena şarkısını yeniden gündeme getirecek gibi görünüyor.

Barcelona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre kalp masajını Macarena şarkısının ritmiyle uygulamak çok daha başarılı sonuç getiriyor.

Barselona Üniversitesi'nde düzenlenen kalp masajı eğitiminde, Macarena'nın ritmine uygun biçimde kalp masajı uygulayan öğrencilerin büyük kısmının başarılı olduğu gözlemlendi.

164 öğrencinin katıldığı eğitimde öğrencilerin bir kısmına akıllı telefon verildi ve telefondaki ritim programına göre kalp masajı yapmaları söylendi. Diğer gruba ise Macarena şarkısını akıllarına

getirmeleri ve onun ritmine göre kalp masajı uygulamaları belirtildi. Kontrol grubundaki öğrencilerden ise herhangi bir yöntem verilmeksizin kalp masajı yapmaları istendi.

Gözlemlerin sonunda hiçbir talimat verilmeksizin kalp masajı yapmaları istenen öğrencilerin sadece yüzde 24'ünün doğru ritimle kalp masajı yapabildiği gözlemlendi.

Aynı şeyi akıllı telefonlardaki metronom programına göre yapmaları istenen öğrencilerin ise yüzde 91'i doğru ritmi bulmayı başardı. Hareketlerini Macarena şarkısına göre gerçekleştiren öğrenciler de yüzde 74 gibi yüksek bir oranla doğru ritimle kalp masajı gerçekleştirebildi.

Araştırmayı yürüten Prof. Enrique Carrero Cardenal, "Macarena'nın nakaratında dakikada 103 vuruşluk ritim var. Bu, kalp masajı için doğru ritim demek" dedi.

