Messi gören küçük Rus kasabası

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'da 20 bin nüfuslu bir kasabanın atmosferi, birçok insan tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin gelişiyle değişti.

Arjantin Milli Takımı'nın kamp yapmak için tercih ettiği küçük Rus kasabası Bronnitsi, bu sayede 2018 Dünya Kupası'nın da cazibe merkezlerinden birine dönüştü.

Arjantinli yıldızın dev bir duvar resminin bulunduğu kasabanın dört bir yanına asılmış olan Messi fotoğraflı bayrakları görmek de mümkün. Başkent Moskova'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve 15'inci yüzyılda kurulmuş olan bu Rus kasabası muhtemelen bir daha dünyanın ilgisini bu kadar çekmeyecek.

Dillerde tek bir isim var

Her gün yüzlerce futbol tutkunu, Messi'yi dünya gözüyle görebilmek ve belki de 31 yaşındaki yıldızın fonda göründüğü bir selfie çekebilmek ümidiyle Arjantin antrenmanlarına akın ediyor. Taraftarların hemen hemen hiçbirinin dilinde "Aguero", "Mascherano" ya da "Higuain" yok. Hep bir ağızdan tek bir futbolcunun adını haykırıyorlar: "Messi!"