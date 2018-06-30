Mesut Özil Alman Basınının Hedefinde

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Almanya'nın Güney Kore'ye 2-0 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etmesinin üzerinden üç gün geçmesine rağmen konuyla ilgili tartışmalar sona ermedi.

Alman kamuoyu ve ülkedeki başta gazeteler olmak üzere hemen tüm medya son şampiyon Almanya'nın grup sonuncusu olarak elenmesinin analizlerini yaparken, yaşananlar ‘tarihi fiyasko‘ olarak yorumlanıyor.

Bir çok gazeteci ve futbol dünyasının tanınan isimlerinin, elenmenin faturasını Türk kökenli Alman milli futbolcu Mesut Özil'e kesmeye çalışmaları da sürüyor.

Özellikle son dönemde Özil'i eleştiren sayısız haber yayımlayan Bild gazetesi, 29 yaşındaki oyuncunun Alman takımında geleceğinin olmadığını iddia etti.

Tüm futbolcular şampiyonada formsuz iken sadece Mesut'un hedef alınmasının nedeni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi.

Mesut Özil, takımın diğer Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan’la Mayıs ayında Londra'da Erdoğan ile bir araya gelerek fotoğraf çektirmesinin yanı sıra, maçlar öncesinde milli marşı söylememesi ve dua etmesi, Müslüman olduğunu sıklıkla dile getirmesi gerekçeleriyle de ülkenin aşırı sağcı kesimi tarafından uzun süredir eleştiriliyor.