Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Özil, Twitter hesabından yayınladığı açıklamada, "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya formasını gurur ve heyecanla taşıdım ama artık aynı şeyleri hissetmiyorum" sözleriyle takımdan ayrıldığını duyurdu. Bu kararı vermenin kendisi için çok zor olduğunu belirten Özil, "Çünkü her zaman takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. Fakat Almanya Futbol Federasyonunun üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Futbol oynamamın nedenleri bunlar değil. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Irkçılık asla kabul edilemez" dedi.

Mesut Özil, tartışmaya yönelik haftalardır beklenen açıklamasını üç bölümde yaptı. Arsenal’de forma giyen oyuncu, Alman milli takımından ayrılacağını açıklarken, Erdoğan ile fotoğraflarını eleştiren Alman Futbol Federasyonu ve Alman basınına tepki gösterdi.

Açıklamasında Almanya’da doğup büyüdüğünü belirten Özil, ailesinin kökenlerinin Türkiye’den geldiğini belirterek "biri Amanya diğer Türkiye olmak üzere iki vatanı" olduğunu yazdı.

Genç futbolcu, "Türk ya da Alman Cumhurbaşkanı olması farketmez, tutumum değişmezdi" diyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile seçim öncesi siyasi amaçlarla bir araya gelmediğini belirtti. Kişiden bağımsız olarak Cumhurbaşkanlığı makamına saygı gösterdiğini ifade eden Özil, aynı şeyi yine yapacağını belirtti.

"Artık günah keçisi olmayacağım"

Alman Milli takımı için 92 ülkeye karşı oynayan 29 yaşındaki futbolcu, tutumunun anlaşılmasının zor olduğunu anlayabildiğini belirterek, İngiltere Başbakanı Theresa May ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiklerinde benzer bir tutum sergiledikleri örneğini gösterdi.

Mesut Özil üç bölümde İngilizce olarak yayınladığı açıklamasında, isim vermeden Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel’i de sert sözlerle eleştirdi. "İşini yapmasını engelleyen beceriksizliği ve yetersizliğinin günah keçisi olmaya devam etmeyeceğim" diyen Özil, Grindel'in fotoğraftan sonra kendisini milli takımda istemediğini bildiğini yazdı. Genç futbolcu, "Tutumu nedeniyle hayal kırıklığına uğradım ancak şaşırmadım" dedi.