Mesut Özil ve İlkay Gündoğan Eleştirilere Rağmen Kadroda

Türkiye’de antrönör olarak çalıştığı döneme atıfta bulunan Löw, "Göçmen kökenli bu iki oyuncumun durumlarını biraz da anlıyorum. Kalpleri her iki ülke için atıyor. Ayrıca şimdiye dek uyum konusunda büyük katkıları oldu. Ayrıca hatalı davrandıklarını da kabul ettiler" diyerek, konunun kendisi için kapandığını belirtti.

Özil ve Gündoğan’ın davranışlarını “talihsiz” olarak niteleyen Löw, "Alman takımında milli olanlar, Almanya’nın değerlerini paylaşmak zorundadır" dedi.

Joachim Löw, konuyla ilgili gelişmeleri dün kadroya son şeklini verirken öğrendiğini ve sözkonusu oyuncularla konuştuğunu açıkladı.

Joachim Löw’ün basın toplantısına, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Londra ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la biraraya gelmeleriyle ilgili eleştiriler damga vurdu.

Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'na katılacak Alman Milli Takımı’nın kadrosu açıklandı. Teknik direktör Joachim Löw tarafından belirlenen kadroda, Türk asıllı futbolcular Arsenal’dan Mesut Özil ve Machester City’den İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez de yer aldı.

Milli Takım menajeri Oliver Bierhoff da, Özil ve Gündoğan’la konuşarak, uyardığını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çektirdikleri fotoğrafın siyasi boyutu konusunda herhangi bir bilince sahip olmadıklarına inandığını" söyledi.

İlkay’dan yazılı açıklama

Bu arada İlkay Gündoğan yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la özel olarak değil, İngiltere’de okuyan Türk öğrencilere yönelik bir etkinlik kapsamında biraraya geldiklerini ve "kesinlikle politik bir mesaj vermeyi ya da AKP’nin seçim kampanyasına yardımcı olmayı hedeflemediklerini" söyledi.

"Alman Milli Takımı oyuncuları olarak, Almanya’nın değerlerini paylaşıyor ve sorumluluğumuzu da biliyoruz. Yaşamımız politika değil, futbol" diyen Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la biraraya gelmeyi, "Ailelerimizin geldiği ülkenin Cumhurbaşkanına gösterilmesi gereken saygının sonucu" olarak tanımladı.

Alman basınında çıkan haberlerde, FC Liverpool takımında oynayan Türk kökenli futbolcu Emre Can’ın, diğer üç futbolcunun katıldığı etkinliğe davet edildiği, ancak daveti kabul etmediği öne sürüldü.