Mesut Özil ve İlkay Gündoğan Eleştirilere Rağmen Kadroda

Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'na katılacak Alman Milli Takımı’nın kadrosu açıklandı. Teknik direktör Joachim Löw tarafından belirlenen kadroda, Türk asıllı futbolcular Arsenal’dan Mesut Özil ve Machester City’den İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez de yer aldı.
Joachim Löw’ün basın toplantısına, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Londra ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la biraraya gelmeleriyle ilgili eleştiriler damga vurdu.
Joachim Löw, konuyla ilgili gelişmeleri dün kadroya son şeklini verirken öğrendiğini ve sözkonusu oyuncularla konuştuğunu açıkladı.
Özil ve Gündoğan’ın davranışlarını “talihsiz” olarak niteleyen Löw, "Alman takımında milli olanlar, Almanya’nın değerlerini paylaşmak zorundadır" dedi.
Türkiye’de antrönör olarak çalıştığı döneme atıfta bulunan Löw, "Göçmen kökenli bu iki oyuncumun durumlarını biraz da anlıyorum. Kalpleri her iki ülke için atıyor. Ayrıca şimdiye dek uyum konusunda büyük katkıları oldu. Ayrıca hatalı davrandıklarını da kabul ettiler" diyerek, konunun kendisi için kapandığını belirtti.
Milli Takım menajeri Oliver Bierhoff da, Özil ve Gündoğan’la konuşarak, uyardığını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çektirdikleri fotoğrafın siyasi boyutu konusunda herhangi bir bilince sahip olmadıklarına inandığını" söyledi.
İlkay’dan yazılı açıklama
Bu arada İlkay Gündoğan yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la özel olarak değil, İngiltere’de okuyan Türk öğrencilere yönelik bir etkinlik kapsamında biraraya geldiklerini ve "kesinlikle politik bir mesaj vermeyi ya da AKP’nin seçim kampanyasına yardımcı olmayı hedeflemediklerini" söyledi.
"Alman Milli Takımı oyuncuları olarak, Almanya’nın değerlerini paylaşıyor ve sorumluluğumuzu da biliyoruz. Yaşamımız politika değil, futbol" diyen Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la biraraya gelmeyi, "Ailelerimizin geldiği ülkenin Cumhurbaşkanına gösterilmesi gereken saygının sonucu" olarak tanımladı.
Alman basınında çıkan haberlerde, FC Liverpool takımında oynayan Türk kökenli futbolcu Emre Can’ın, diğer üç futbolcunun katıldığı etkinliğe davet edildiği, ancak daveti kabul etmediği öne sürüldü.
Tepkiler sürdü
Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la biraraya gelmelerine yönelik politikacıların tepkileri de sürdü. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Hans Peter Friedrich, iki futbolcunun Erdoğan’ın seçim kampanyasına alet olduklarını öne sürerken, "Kısa süre önce Almanya'ya yönelik çirkin ifadelerde bulunmuş yabancı bir politikacının seçim kampanyasına destek vermeleri yadırganacak bir durum" diye konuştu.
Hristiyan Demokrat Parti CDU’lu siyasetçi Wolfgang Bosbach, "Alman Milli Takımı’nda oynayan göçmen kökenli oyuncuların, kökenlerini unutmalarını beklemiyoruz. Ama demokrat olmayan, otoriter bir hükümdar önünde eğilmeleri de kabul edilemez" şeklinde görüş belirtti.
Koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Twitter resmi hesabından, "Milli takım formasını giyenler, Almanya’nın değerlerine bağlı olmalı ve basın özgürlüğüyle insan haklarını sınırlayan bir despot için seçim kampanyası yapmamalıdır" denildi.
Almanya için Alternatif (AfD) partisi Parlamento Grubu Başkanı Alice Weidel ise, "Mesut Özil ve İlkay Gündoğan Türk Milli Takımı’nda oynasınlar" derken, her iki oyuncunun Almanya’da yetişen Türkiye kökenli gençlerin Almanya’ya değil, anavatanlarına bağlı olduklarını kanıtladığını iddia etmişti.
2018 Dünya Kupası açılış maçı, 14 Haziran 2018 Perşembe günü, 2018 Dünya Kupası finali ise 15 Temmuz 2018 Pazar günü oynanacak. 2014’de şampiyon olan ve kadrosunda o dönemde Mesut Özil’in yer aldığı Almanya, Rusya’da grup maçlarında Meksika, İsveç ve Güney Kore ile eşleşti.
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