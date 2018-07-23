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Mesut Özil'in Açıklaması Almanya'yı Böldü

23.07.2018 14:35 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in artık Alman futbol takımında oynamayacağını açıklaması Almanya’da yoğun gündem konusu oldu

Mesut Özil'in Açıklaması Almanya'yı Böldü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in artık Alman futbol takımında oynamayacağını açıklaması Almanya’da yoğun gündem konusu oldu. Kamuoyu ve basın Özil’in Alman Futbol Federasyonu Başkanı Griendel’i ağır sözlerle eleştiren ve ırkçılıkla suçlayan sözlerini tartışırken, konu hükümetin haftalık basın toplantısına de damgasını vurdu.

Başbakan Angela Merkel’in sözcülerinden Ulrike Demmer, "Mesut Özil’in aldığı karara saygı duymak gerekir. Ancak Başbakan Merkel, Özil’e büyük değer veriyor. Mükemmel ve Alman milli takınına çok büyük katkı sağlayan bir oyuncu olarak görüyor" şeklinde açıklama yaptı. Merkel’in sözcüsü, Özil’in ırkçılık suçlamalarını "Almanya dünyaya açık bir ülke. Hükümet olarak, uyumu anahtar ödev olarak değerlendiriyoruz ve spora da bu bağlamda büyük önem veriyoruz" sözleriyle yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çektirdiği fotoraftan ötürü haftalardır Alman basınının bir bölümünün, bazı spor otoritereleri ile siyasetçilerin hakkında adeta linç kampanyası başlattıkları Mesut Özil, dünkü açıklamasında Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Grindel’in kendisine karşı koyduğu tavrın kendisine stadlarda küfreden ırkçı seyircilerden farklı olmadığını öne sürmüş, Alman futbolunu ırkçı bir zihniyetin yönetmesini kabuk edemeyeceğini söyleyerek, "Şimdiye dek gururla taşıdığım Alman formasının bundan sonra taşımam imkansız hale geldi" diyerek, Alman millilere veda etmişti.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hem Özil hem de federasyonun hatalar yaptığını savunarak, "Şimdi iki tarafında geri çekilip, yaptıkları hataları değerlendirmesi gerekir" dedi. Maas, Özil’in ırkçılık suçlamaları konusunda ise "İngiltere’de top koşturan milyoner bir oyuncunun durumunun, Almanya’nın uyum süreci konusunda bir şey ifade edebileceğine inanmıyorum" dedi.

Federal hükümetinin uyum sorumlusu Annette Wiedmann-Mauz, "Ailesinin köklerine tabii ki saygılıyız. Alman milli takım elemanları seçim kampanyasına alet oldukları için eleştirilmeyi de kabul etmelidirler. Ancak bu haklı eleştiri göçmen asıllı futbolcuları genel olarak aşağılamaya dönüşmemelidir” dedi.

Yeşiller eski genel başkanı Cem Özdemir, Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resim çektirmesi doğru bulmadığını yeniledi, ancak DFB başkanı Griendel’in "utanç verici tutumu aşırı sağcı propagandaya çanak tutuyor" diyerek, istifasını talep etti.

Öte yandan Alman futbolunun en önemli isimlerinden, Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness tecrübeli futbolcuyu hedef alan bir açıklama yaptı. Özil’in futbolculuğunu ‘kabus’ olarak tanımlayan ve 2014’den bu yana girdiği ikili mücadelerin hiç birini kazanamadığını iddia eden Hoeness, "Mesut, berbat performansını fotoğraf tartışmasının arkasına saklıyor. Sadece San Marino’ya karşı parlayabilen bir yıldız. Mesut’un yokluğunda milli takım daha iyi olacaktır.” dedi.

Öte yandan Mesut Özil’in ayrılık kararından sonra, gözler İlkay Gündoğan’a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çekilen fotorafta yer alan Gündoğan, son haftalarda ırkçı ve yoğun eleştirilere maruz kalarak en az Mesut kadar tepki gören diğer bir isim oldu. İngitere’de Manchester takımında oynayan Gündoğan’ın da Alman Milli Takımı’nı bırakma kararını açıklayacağı konuşuluyor.

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