Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Video kaydı, koltuklarda uzanan bir erkek ve yanındaki kadınla başlıyor.

Metro koltuğuna uzanan erkeğin elindeki içki şişesi dikkat çekerken kadın ani bir hamleyle adamın vücudunu okşuyor.

Daha sonra fermuarına hamle yapan kadın cinsel münasebeti bir adım daha ileriye taşıyacakken etraftaki yolcuların umursamaz tavırları dikkat çekiyor.

Bir kişi hariç...

Yaşlı bir yolcu sarhoş çifte müdahale ediyor. Bunun üzerine sinirlenen kadın yaşlı adamın üzerine yürüyor ve küfür etmeye başlıyor.

Video burada sona eriyor. Çiftin yoplum içindeki tutumlarına ilişkin bir yaptırım uygulanıp ugulanmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.



