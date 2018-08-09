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Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

DÜNYA HABERLERİ  | 09.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

Utanç verici görüntüler, Rusya'nın başkenti Moskova'nın ünlü metrosunda çekildi.

Video kaydı, koltuklarda uzanan bir erkek ve yanındaki kadınla başlıyor.

Metro koltuğuna uzanan erkeğin elindeki içki şişesi dikkat çekerken kadın ani bir hamleyle adamın vücudunu okşuyor.

Daha sonra fermuarına hamle yapan kadın cinsel münasebeti bir adım daha ileriye taşıyacakken etraftaki yolcuların umursamaz tavırları dikkat çekiyor.

Bir kişi hariç...

Yaşlı bir yolcu sarhoş çifte müdahale ediyor. Bunun üzerine sinirlenen kadın yaşlı adamın üzerine yürüyor ve küfür etmeye başlıyor.

Video burada sona eriyor. Çiftin yoplum içindeki tutumlarına ilişkin bir yaptırım uygulanıp ugulanmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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Rusya Moskova sarhoş çift cinsel münasebet seks oral seks fermuar

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yüz yıllar önce anlaşılmış ki bu alkol haram edilmiş sokak köpeğinden farkı olmuyor insan sarhoş olunsa
kaval çalmaya başlıyacakken yaşlı moruk engel oluyor :-)
ALLAH CC şükürler olsunki DİNİMİZ GEREĞİ bu alkol haram olmuş..yoksa sarhoş bir insan sokak köpeğinden farksız oluyor..ulu ortada sevişirde tuvaletinide yapar..tam bi rezillik..
eğer bi tarafın yyiyorsa gel bakalım türkiyede yap parçanı bulacakler mi lan bunları eşek gibi dövecen ben şiddete karşı değilim böyle durumlarda
hayvan resmen hayvanlardan farkları yok yemin ederim it iti böle etmez kadın adamı nerde görcem daha deyip işimi göreyim e getirmiş.
dayı karışma ne yapıyorsa yapsınlar yahu
alın size çağdaş medeni ülke
helal dayım sende olmassan bu rezillige kimse dur demeyecek
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