Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen yıl bir metroda patlayan bombanın görüntüleri paylaşıldı.

Londra polisinin servis ettiği fotoğraflarda, Ahmed Hassan isimli 18 yaşındaki teröristin yanında taşıdığı patlayıcıyı infilak ettirdiği an yer alıyor. Ayrıca patlayıcı düzeneği, bombanın içindeki çiviler ve bıçaklar dikkat çekiyor.

Eylül 2017'de Parsons Green metro istasyonunda gerçekleşen patlamada şans eseri can kaybı yaşanmamış, 30 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği saldırı sonrasında açılan davada, Ahmed Hassan'a kasten cinayet suçlamasıyal dava açıldı.

BOMBANIN İÇİNDEN ÇIKANLA ŞOKE ETTİ:



