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Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2018 18:40 | Son Güncelleme

İngiltere Londra'da geçtiğimiz sonbaharda gerçekleşen saldırıya ait fotoğrafları, polis servis etti. 18 yaşındaki teröristin patlattığı bombanın içinden çivi ve bıçaklar çıktı.

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen yıl bir metroda patlayan bombanın görüntüleri paylaşıldı.

Londra polisinin servis ettiği fotoğraflarda, Ahmed Hassan isimli 18 yaşındaki teröristin yanında taşıdığı patlayıcıyı infilak ettirdiği an yer alıyor. Ayrıca patlayıcı düzeneği, bombanın içindeki çiviler ve bıçaklar dikkat çekiyor.

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Eylül 2017'de Parsons Green metro istasyonunda gerçekleşen patlamada şans eseri can kaybı yaşanmamış, 30 kişi yaralanmıştı.

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Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği saldırı sonrasında açılan davada, Ahmed Hassan'a kasten cinayet suçlamasıyal dava açıldı.

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BOMBANIN İÇİNDEN ÇIKANLA ŞOKE ETTİ:

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Son dakika! Londra'da metro istasyonunda patlama!Son dakika! Londra'da metro istasyonunda patlama!
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
her kim masum bir cana kıyıyorsa Allahın laneti onun üzerinedir çünkü o tüm insanlığı öldürmüştür. keşke biri kendini şeriatçı sanan bu sapıklara biraz Kuran öğretseydi. gerçi bunlara kızmamak lazım en çağdaş müslüman ülke olan Türkiyede bile Kurandan bi haber yaşayan nice dindarlar var.
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