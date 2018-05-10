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MetroPoll: 'AKP-MHP İttifakı Yüzde 54 Oy Alacak'

10.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

MetroPoll şirketinin düzenlediği ankete göre AKP ve MHP ittifakı 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde yüzde 54 oranında destek görecek

MetroPoll: 'AKP-MHP İttifakı Yüzde 54 Oy Alacak'

MetroPoll şirketinin düzenlediği ankete göre AKP ve MHP ittifakı 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde yüzde 54 oranında destek görecek.

Türkiye 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Seçimin ardından geçen yıl yapılan referandumla kabul edilen yürütme yetkisine sahip güçlü cumhurbaşkanlığını getiren yeni sisteme geçiş yapılacak.

2 bin 63 kişi ile 28 ilde yapılan anket, AKP’ye desteğin yüzde 48 oranında olduğunu gösterdi. Ankete göre MHP’nin seçimden yüzde 6 oyla çıkması bekleniyor.

Anket başka üç partinin yüzde 10 barajını aşacağını gösteriyor. Bunlar yüzde 21’le ana muhalefet partisi CHP, yüzde 12’yle Meral Akşener liderliğinde yeni kurulan İyi Parti ve yüzde 10’la HDP.

Anket 13-20 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararını 18 Nisan’da açıkladı. Erdoğan bu hafta başında başkanlık sistemini tam işler hale getirecek anayasal değişikliklerin yapılabilmesi için AKP’nin parlamentoda çoğunluğu elde etmesi gerektiğini söylemişti.

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