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MetroPoll: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 54

10.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

MetroPoll araştırma şirketinin yaptığı ankete göre AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinde aldığı oy oranı yüzde 54.

MetroPoll: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 54

MetroPoll araştırma şirketi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı. 13-20 Nisan tarihleri arasında 2 bin 63 kişi arasında yapılan ankete göre parlamento seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın aldığı oy oranı yüzde 54.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranı yüzde 48, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı ise yüzde 6 olarak ölçüldü.

Ankete göre üç parti daha yüzde 10 barajını geçerek meclise girmeyi başarıyor. MetroPoll'un araştırmasına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı yüzde 21 olurken İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 11, Halkların Demokratik Partisi'nin oy oranı ise yüzde 10 olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan erken seçime gidileceğini 18 Nisan tarihinde kamuoyuna duyurmuştu.

Hafta başında AKP Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada meclis çoğunluğunun önemine değinen Erdoğan şunları söylemişti: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok önemli bir kolaylık olacaktır. Ama aynı zamanda Meclis'te de çoğunluğu sağlamamız şarttır. Her şeyden önce, sistem oturana kadar cumhurbaşkanlığı kararnameleri yanında çok sayıda kanun çıkarmaya veya kanun değişikliğine, hatta anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulacaktır."

DW,Reuters/EC,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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