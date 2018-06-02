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Mevlüde Genç İçin Nobel Barış Ödülü Kampanyası

02.06.2018 18:43 | Son Güncelleme

29 Mayıs 1993 yılında Solingen’de ırkçı kundaklama sonucunda 5 aile ferdini kaybeden Mevlüde Genç’e 2018 Nobel Barış Ödülü verilmesi için kampanya başlatıldı

Mevlüde Genç İçin Nobel Barış Ödülü Kampanyası

29 Mayıs 1993 yılında Solingen’de ırkçı kundaklama sonucunda 5 aile ferdini kaybeden Mevlüde Genç’e 2018 Nobel Barış Ödülü verilmesi için kampanya başlatıldı.

NEX24 adlı haber sitesinin girişimi ile başlatılan kampanyaya destek veren çok sayıda kişi, Norveç Nobel Barış Ödülü Komitesi’nin başkanı Berit Reiss-Andersen’e Mevlüde Genç’i aday listesine alması çağrısında bulundu.

Kampanyanın tanıtım belgesinde, "Mevlüde Genç’in Solingen’deki katliamdan sonra, bugüne dek sergilediği vakur duruşu ve barıştan yana tavrı Nobel Barış Ödülü’nün ruhunu tam olarak vermektedir. Bu yüzden kendisine bu ödülün verilmesini öneriyoruz" sözlerine yer verildi.

Kampanyaya destek verenlerden Avusturyalı gazeteci Klaus Jürgens, "Toplum olarak Bayan Genç’i, şiddeti dostluğa çevirebilen örnek bir insan olarak görmeliyiz. Nobel ödülünü kesinlikle hak ediyor" şeklinde görüş belirtti.

Almanya’daki Türk kamuoyunda ‘Mevlüde Ana’ olarak isimlendirilen Mevlüde Genç‘e 1995 yılında da Nobel Barış Ödülü’nün verilmesi için Schleswig-Holstein eyaletinde yerleşik bir dernek tarafından kampanya başlatılmış, dönemin Schleswig-Holstein Hükümeti’nin o günkü Başbakanı Heide Simonis, Mevlüde Genç’in ddünyada yeterince tanınmadıǧını öne sürerek, hükümetin bu kampanyaya destek vermeyeceğini açıklamıştı.

Nobel Vakfı tüzüğüne göre, Nobel Barış Ödülü’ne adaylık için, bir hükümetin, daha önce Nobel Barış Ödülü kazanmış bir kişinin, barış araştırmaları enstitüleri ile dış politika enstitülerinin ve Norveç Nobel Komitesi’nin isim bildirme hakkı bulunuyor.

Solingen’de yaşanan olayların 25'inci yıldönümünde Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanlığı'nda bir tören düzenlendi. Törene katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mevlüde Genç’in "İnsanlık dışı bir olaya insani büyüklükle cevap verdiğini" dile getirerek, "Bunun için size hayranlık duyuyor ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de, bundan sonra eyalette barış ve hoşgörüye hizmet eden insanlara layık görülecek bir 'Mevlüde Genç Madalyası' vereceklerini açıkladı. Laschet, "Bunun para ödülü 10 bin euro olacak. Kültürlerarası barışa hizmet edenlere verilecek. Her zaman bize bu ödül Mevlüde Genç'i hatırlatacak" dedi. Mevlüde Genç, toplantıda yaptığı konuşmada "kavga yerine, insanlar arasında sadece sevgi ve dostluk yeşermesi" çağrısında bulundu.

29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı dört saldırgan Solingen'de Türklerin oturduğu bir binayı kundaklamış, saldırıda Mevlüde Genç iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetmişti. 1995 yılında cinayetten hüküm giyen failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.

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