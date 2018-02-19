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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Arap Birliği Genel Sekreteri'ne Afrin tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 11:13 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afrin operasyonunu eleştiren Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt’a tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Türkiye’ye eleştiriler yöneltmeye kalkan Arap Birliği’nin, Suriye’de askeri harekâtlar düzenleyen ABD başta olmak üzere diğer Batılı ülkelere sessiz kaldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Siz sisteminizden bahsediyorsunuz. Sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin yarım milyon insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek

  1. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’nda Ortadoğu konularının ele alındığı oturumda Ebu Gayt, Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili olarak, “Her zaman Türkiye'nin davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Türk arkadaşlarıma, kardeşlerime, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma sesleniyorum; sınırınızın güneyindeki bir Arap ülkesine müdahale ettiğinizin bilincinde olmalısınız. Bu şekilde eyleme geçmeden önce ilkelerinizi ortaya koymanız beklenir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşma sırası tekrar kendisine geldiğinde Ebu Gayt’ın sözlerine, Arap Birliği’nin politika ve açıklamalarındaki tutarsızlıklarına dikkati çekerek tepki gösterdi.

Suriye'de uluslararası hukuk zemininde hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını ve terör örgütleriyle mücadele için orada olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Şunu söyleyeyim, biz Suriye'de terör örgütüyle mücadele için oradayız. Halkımızı ve sınırımızı korumak adına uluslararası hukuktan doğan meşru hakkımızı kullanıyoruz" ifadesini kullandı.

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiasıReuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Arap Birliği’nin Suriye rejiminin politikalarına kayıtsız kalırken, Türkiye’yi eleştirmeye kalkmasına tepki gösteren Çavuşoğlu, “Siz sisteminizden
bahsediyorsunuz. Sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin yarım milyon insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek kadar güçlü olabilse keşke.” dedi.

TSK'dan son dakika Afrin açıklamasıTSK'dan son dakika Afrin açıklaması

SİZİN SİSTEMİNİZ İŞTE BU

Çavuşoğlu, Türkiye’ye eleştiriler yöneltmeye kalkan Arap Birliği’nin, Suriye’de askeri harekâtlar düzenleyen ABD başta olmak üzere diğer Batılı ülkelere sessiz kaldığına da dikkati çekti. Dışişleri Bakanı, Arap Birliği’nin bazı ülkelerinin Kudüs konusunda Filistin ve Ürdün'e baskı uygulamasını, Arap Birliği’nin ise buna mani olamamasını da sert sözlerle eleştirdi ve “Maalesef sizin sisteminiz işte bu” diyerek sözlerini tamamladı.

İşte Afrin şehidinin son sözüİşte Afrin şehidinin son sözü

Mısır’ın adayı Ahmed Ebu Gayt, 10 Mart 2016'da Arap Birliği Genel Sekreterliği'ne seçilmişti. Tek aday olan Ahmed Ebu Gayt, Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının onayı ile Arap Birliği'nin 8. Genel Sekreteri olmuştu. Gayt (73) Mübarek döneminin son Dışişleri Bakanı olarak da biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Grup Şampiyonası

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Arap sever TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostu haçlı dostları Andimizi kaldıran T.C yi silen TÜRK devletine 90 yıllık reklam arası diyen haburda pkkyi alkışlayan pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar ülkeyi mahvettiniz tek çare IYI parti
Hadi ordan fetö nün uşağı. İyi partiymiş
@arsimet74 haste fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren PAPA çocuğu barzani dallamasi
Araplara istedikleri yöneticileri zorla dayattılar istedikleri her şeyi yaptırıyorlar hiç birisinin en küçük bir gücü yok Amerika tasmasıyla dolaşan bir avuç hayvandan başka bir şey değiller.
ARAB BİRLİĞİ BAŞKANI KİM? MISIRLI BİR BÜROKRAT.. MISIR KİMİN KONTROLÜNDE ? ABD. TÜRKİYE ALEYHİNDE KONUŞMASINA ŞAŞIRDIK MI? TABİİ Kİ HAYIR. BU ARAPLAR VE MÜSLÜMAN CAMİASI NE ZAMANDIR BU KADAR KORKAK VE BASİRETSİZ OLDULAR. PEYGAMBERİMİZİN ÜMMETİ OLMAYI HİÇ HAK ETMİYORLAR..
bir Türk gibi konuşmuş ilk defa.Devamını da böyle getirir İnşallah
Büyük ülkeler teröristleri kullanarak iş yapması onların küçüklüğünü yüzsüzlüğünü alçaklığını gösterir. Eğer Ülkeler arası savaş olucaksa bizzat kendileri yapmalıdır. Eline silah verip cahil insanları kullanmak alçaklıktır. Kimse kusura bakmasın Sayın Çavuşoğlu adam gibi konuşmuş ve gerçekleri yüzsüzlerin yüzüne vurmuş. Dış politika bu olması gerek. Geri vites olmaması lazım. Türk halkı Türk insanı Ecdatlarından bunu öğrenmiştir. Savaşların olması tamamen ülkelerin küresel çıkarları içindir. Bazı cahil insanlarda maşadır enayidir aptaldır.
çavuşoğlu siz gidip orda çiçek dağımıyorsunuz sizde insan katlediyorsunuz esaddan ne farkınız var
ÇOK GÜVENDİĞİNİZ ARAPLARDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK İŞTE ALDA GÖR AKEPE.
araplar genelde embesil ve çıkarcıdır.
van minute van minute
Helal olsun. Masaya yumruğu vurmayı millet Reisten öğrendi.
arap domuz birliği organizasyonu.. bu ikiyüzlü yaratıklar amerika ve avrupanın kapatması olmuşlar zaten adı arap bunların hepsi yahudi suud ailesi dubai emirleri ya ateist ya yahudi aileler bunlarda vicdan hak adalet ne gezer namus yoksunu aşağılık yaratıklar..
arap deyince her insan müslüman zanneder ve derler ama hata şurdan kaynaklanıyor her arap müslüman olsaydı sevgili peygamberimiz islamiyeti yaymak için bazı araplarla savaşmazdı. arap dinsiz ateist.siyonist yahudileride var bu arapta bunlardandır. neden müslüman türkiyemizi eleştirmek,ten geri kalmadıklarıda bundandır. keyifleri yerinde abd. babaları sayesinde rahat huzurlu yatıp kalkıyorlar saltanat sürmeye devam ediyorlar neden abd,ye ses çikarmadıkları ortadadır ama unutulmasın arap müslüman lar uyanırsa bu uykudan bunları huzurlarıda rahatlıklarıda kalmayaçak saltanatı hiç kalmaz
Arap birliğide artık bizi istemiyor dwmekki. Abd avrupa zaten istemiyordu.
yekten söyle arabın kendisinede uydurduğu dininede dünya üzerinde güven olmaz KALLEŞ MİLLET ARAB MİLLETİDİR
karaktersiz satılmış arablar ortadoğu karışırken batı istila ederken 5 milyon mülteci türkiyeye gelirken neden sesiniz çıkmıyordu yahudilerden ermenilerden de daha aşağılık mahluklarsınız ama ne yazıkki bu ülkede halen size sempati duyanlar var
Arap birliği başkanınn ya da sözcüsünün Türklere karşı durması kadar doğal me olabilir ki? Şerif Hüseyinin torunları bunlar gayet normal !
Sayın bakanım Asıl azmaz bal kokmaz kokarsa yoğurt kokar aslı süttür.Araplardan dost olacağını zannetmiyorum.Tarih de bunun gibi neler var.Allah TÜRK milletini korusun ve yüceltsin.
arapları baş tacı yapan kim?
dünyadaki bütün arap devlet liderleri satılmıştır,hiç biriyle siyasal ticari askeri ilişki kurulmamalıdır.ümmetçilik son bulmalıdır.nasılki ebreheye karşı kabeyi değilde develerini koruyan ebu muttalip in dediği gibi kabenin koruyanı zaten var,biz arapların filistinlilerin koruyanı değiliz.onlar için diğer ülkelerle düşman olmaya gerek yok.bi azerbaycan bir kıbrıs geri kalanın canı cehenneme...
Siz seversiniz arapları :)
Türk’ün Türk’ten başka dostu yok
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