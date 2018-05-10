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Mezar soyguncuları 'taşa dönüşmüş halde' buldu

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2018 23:52 | Son Güncelleme

Napoli yakınlarındakı Porta di Nola kasabasında bir villanın bahçesinde Vezüv Yanardağı'nın püskürttüğü lavların altında kalan taş kesilmiş bir at bulundu.

Mezar soyguncuları 'taşa dönüşmüş halde' buldu

CNN Türk'ten Reha Erus'un haberine göre, Pompei harabelerinde taş kesilmiş bir at gün ışığına çıktı. Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın ani patlamasıyla lav külleri ve gazlı taş kitlelerinin altında kalan Pompei’de 200 bin kişi taş kesilerek ölmüştü.

Torre Anunziata kasabasına bağlı Porta di Nola’da bir villanın bahçesinde mezar soygunculuğuna soyunanların kazılarıyla bulunan atın nallarının demir ve bronzdan üretildiği, büyük bir olasılıkla merasimlerde arabalara koşulduğu arkeologlar tarafından öne sürüldü.

Yetkililer, Pompei kasabasının sınırlarının hemen dışındaki villada yaptıkları ayrıntılı gözlemlerde anaforlar dışında yarı taş kesilmiş bir de ahşap yatağın bulunduğunu açıkladılar.

Vesuvio News ajansının haberine göre, mezar soyguncuları tarafından gün ışığına çıkartılan iri gövdeli at, yapılacak testler sonrası Pompei müzesinde diğer taş kesilen insanlar ve hayvanlarla birlikte sergilenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Napoli mezar soyguncuları at

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