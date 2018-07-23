Mezuniyet Heyacanı Yerini Hayallere Bıraktı

Amerika’nın dört bir yanında lise, yüksekokul ve üniversitelerde mezuniyet etkinliklerinde öğrenciler, hayatlarının bir sonraki dönemine hazırlanırken, geleceklerini sorguluyorlar.
Lise ve üniversitedeki farklı deneyimlerinin karakterlerini ve gelecek seçimlerini biçimlendireceğine kuşku olmasa da, bazıları için ilk hedef sonbaharda çıkacakları yeni yola hazırlanmadan önce hak ettikleri güzel yaz tatilini yapmak.
Farklı geçmişlerine rağmen bu yeni mezunların ortak özelliği, heyecanlı olmaları.
Şimdi gelecekleri kendi ellerinde olan bu gençlerin hatırlaması gereken, hayata hazırlıklı başlayanın her zaman karşılığını alacağı.
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