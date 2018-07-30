MGK: ABD'nin tehdit dili kabul edilemez

MGK sonrası yapılan açıklamada ABD'nin tehdit dilinin kabul edilemez olduğu belirtildi.24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yazılı açıklama yapıldı.
Yaklaşık beş buçuk saat süren toplantı sonrası yayınlanan MGK bildirisinde ABD'li papaz Andrew Brunson'ın davasıyla ilgili Washington yönetimi ile yaşanan gerginliğe de yer verildi. ABD'li yetkililerden gelen yaptırım tehditlerine ilişkin, ABD'nin Türkiye'ye karşı kullandığı "tehdit dilinin kabul edilemeyeceği" belirtildi. ABD'nin tutumunun iki ülke ilişkilerinde "telafisi olmayan zararlara yol açabileceğine" dikkat çekilen bildiride şu ifadeler yer aldı:
"ABD tarafından ülkemize karşı kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Türkiye'nin gerek ikili ilişkileri, gerekse ittifaklar çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine bağlı olduğu kadar haklarına da sahip çıktığı, ülkemizin bu yaklaşımına saygı duyulmasının beklendiği kaydedilmiştir."
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya katılan isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan yer aldı.
Türkiye'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" suçlamalarıyla Aralık 2016'dan beri tutuklu yargılanan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın davası, ABD ve Türkiye arasında yaptırım krizine neden olmuştu. Brunson'ın tutukluluğunun geçtiğimiz hafta ev hapsine çevrilmesi üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson derhal serbest bırakılmazsa Türkiye'ye "ciddi yaptırımlar" uygulayacaklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, harika bir Hristiyan, aile babası ve müthiş bir insan olan papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. (Brunson) Büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullanmıştı.
DW,rtr/ÖA,BW
© Deutsche Welle Türkçe
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