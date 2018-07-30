MGK: ABD'nin tehdit dili kabul edilemez

MGK sonrası yapılan açıklamada ABD'nin tehdit dilinin kabul edilemez olduğu belirtildi.24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Yaklaşık beş buçuk saat süren toplantı sonrası yayınlanan MGK bildirisinde ABD'li papaz Andrew Brunson'ın davasıyla ilgili Washington yönetimi ile yaşanan gerginliğe de yer verildi. ABD'li yetkililerden gelen yaptırım tehditlerine ilişkin, ABD'nin Türkiye'ye karşı kullandığı "tehdit dilinin kabul edilemeyeceği" belirtildi. ABD'nin tutumunun iki ülke ilişkilerinde "telafisi olmayan zararlara yol açabileceğine" dikkat çekilen bildiride şu ifadeler yer aldı:

"ABD tarafından ülkemize karşı kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Türkiye'nin gerek ikili ilişkileri, gerekse ittifaklar çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine bağlı olduğu kadar haklarına da sahip çıktığı, ülkemizin bu yaklaşımına saygı duyulmasının beklendiği kaydedilmiştir."