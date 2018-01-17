MGK: Türkiye, terörist ordusu kurulmasına izin vermeyecek

"Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir.

"Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, Türkiye'nin, "sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği" belirtildi. MGK, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen ve 19 Ocak'ta sona erecek olan Olağanüstü Hal'in (OHAL) 6. kez uzatılması tavsiyesinde de bulundu.

"Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye'de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır.

"Müttefiklerimizinden barış için aynı ilkeli tutumu bekliyoruz."

Bakanlar Kurulu da toplan**dı**

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal MGK toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sınır güvenliği ve Afrin konusunda pozisyonunu hiç değiştirmediğini söylemişti.

ABD'nin verdiği sözlerin hiçbirisinin arkasında durmadığını belirten Ünal, "Türkiye'nin pozisyonu son derece açık ve nettir. Bu sadece Afrin ile ilgili değil. Kuzey Suriye ya da bizim güney sınırımızda bir terör koridoruna asla müsaade etmeyiz. Orada oluşturulacak terör devletine de her ne pahasına olursa olsun asla izin vermeyiz" demişti.