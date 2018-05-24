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MH17 soruşturmasında Rusya hedefte

24.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

Uluslararası araştırma komisyonu Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının bir Rus bataryasından atılan bir füze ile düşürüldüğünü açıkladı.

MH17 soruşturmasında Rusya hedefte

Dört yıl önce, çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın hava sahasından geçerken bir füze ile vurularak düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının soruşturmasında uluslararası araştırma komisyonu füzenin Rusya'ya ait bir birlik tarafından atıldığı sonucuna vardıklarını açıkladı.

Komisyon, Amsterdam-Kuala Lumpur seferi sırasında düşürülen ve 298 kişinin hayatını kaybettiği uçağın Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 km uzaklıktaki Kursk kenti yakınlarında konuşlu olan 53'üncü uçaksavar tugayı tarafından ateşlendiğini öne sürdü.

Hollanda'nın Bunnik kentinde bir basın toplantısı düzenleyen komisyon adına konuşan Hollanda Kriminal Soruşturma Bürosu'ndan Polis Şefi Wilbert Paulissen, füzenin ateşlendiği konvoydaki tüm araçların Rusya ordusuna ait olduğunu söyledi.

Moskova yönetimi, uçağın düşürülmesinde bir payı olduğu iddialarını reddederken, komisyonun bugünkü bilgilendirmesi üzerine henüz bir açıklama yapmadı. Basın toplantısının üzerine Hindistan'da resmi temaslarda bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ziyaretini yarıda keserek Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlemek için ülkesine geri dönüş yoluna geçti.

Onlarca şüpheli

MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesini araştıran uluslararası komisyonda Hollanda, Belçika, Malezya, Ukrayna ve Avustralya'dan kriminologlar bulunuyor.

Bugünkü toplantının ara bir güncelleme olduğunu kaydeden komisyonun başsavcısı Fred Westerbeke, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve önlerinde halen yapacak çok iş olduğunu kaydetti.

Ancak komisyon, yapılan araştırmalar sonucunda Rus yapımı karadan havaya Buk tipi füzelerin ateşlenmesinde rol oynamış olabileceklerinden şüphelendikleri yüzlerce kişiyi birkaç düzineye kadar daraltmayı başardıklarını söyledi.

Westerbeke, savcıların henüz kamuoyu önünde isim açıklayacak ve resmi suçlama yöneltecek soruşturmayı tamamlamadığının altını çizdi. Başsavcı ayrıca 53'üncü tugay mensuplarının doğrudan füzeyi ateşleyip ateşlemediklerini henüz bilmediklerini ekledi.

Yıllardır süren soruşturmalar

Hollanda devletinin yürüttüğü ve Ekim 2015'te tamamlanan soruşturmada da uçağın Rus yapımı Buk tipi füzelerle düşürüldüğü sonucuna varılmıştı.

Eylül 2016'da da 100 kişilik bir şüpheli listesi oluşturulduğu açıklanmış, ancak 2017'de kamuoyu ile paylaşılması öngörülen isimler duyurulmamıştı.

Hollandalı yetkililer, kurbanlarının üçte ikisini kendi vatandaşlarının oluşturduğu facia ile ilgili olarak yakalanacak şüphelilerin Hollanda'da yargılanmaları için uluslararası bir mutabakatın olduğunu kaydetmişti.

Rusya'nın Ukrayna'daki karışıklıklara müdahale etmesi ve 2014'te Kırım'ı ilhakı sonrası çıkan çatışmalarda şu ana kadar 10 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

dpa,rtr,AP/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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