MHP 24 Haziran'da nasıl sürpriz yaptı?

Ortadaki tabloyla ilgili en fazla merak edilen soruların başında, parlamento seçimlerinde yüzde 9.95'e ulaşan İYİ Parti'ye ciddi bir oy kayması yaşanıp yaşanmadığı geliyor.

24 Haziran akşamı bu ayrılığa rağmen MHP'nin 1 Kasım seçimlerine kıyasla oy oranını aşağı yukarı korurken, 1 Kasım'da 40 olan ve İYİ Parti'nin kurulmasıyla 5'e düşen milletvekili sayısını 50'ye çıkardı.

Birçok kamuoyu araştırma şirketine göre Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran'a giden süreçte büyük bir erime yaşıyordu. Oylar büyük oranda İYİ Parti'ye kaymıştı.

Birçok uzmana göre, İYİ Parti'ye oylar sadece MHP'den kaymazken, başta AKP olmak üzere başka seçmen tabanlarından da MHP'ye oy geldi.

Varyans Araştırma Genel Müdürü Recep Sazkaya, net veriler için alan araştırmasına ihtiyaç olduğunu belirtiyor ancak kendilerinin kış aylarında yaptıkları araştırmadan hareketle İYİ Parti'ye hem MHP hem CHP hem de AKP'den oy kaydığını düşündüğünü söylüyor:

"Daha önce yaptığımız araştırmalarda İYİ Parti'nin seçmen kitlesinin yarısının 1 Kasım'da MHP'yi tercih ettiğini gördük. Bir, bir buçuk oranındaki ikinci dilimde önceden CHP'yi tercih eden bir kitle vardı. Üçüncü dilimde de yine aynı oranda eski AKP seçmeni kitlesi vardı.

"Kalanlar ise yeni seçmenler, gençler vesaireydi. Üç tane partiden memnuniyetsiz kitleleri bir araya getiren bir görüntü ortaya çıkıyor."

MHP'ye yakın Ortadoğu gazetesinin köşe yazarı Orhan Karataş, sonuçların kendileri açısından sürpriz olmadığını, her seçim öncesinde olduğu gibi MHP'ye karşı bir algı operasyonu yapıldığını ve MHP'den İYİ Parti'ye hatırı sayılır bir oy gitmediği görüşünde: