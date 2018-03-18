HABER

MHP Kurultayı’nda ‘İttifak’ ve ‘Terör’ Teması Ön Plandaydı

18.03.2018 16:25 | Son Güncelleme

MHP’nin 12. Olağan Kurultayı’nda, AKP’yle oluşturulan ‘ittifak’ nedeniyle adeta “iktidar ortaklığı atmosferi” yaşanırken, terörle mücadele mesajları yanı sıra genç erkek nüfus ağırlığı da göze çarptı

MHP’nin 12. Olağan Kurultayı’nda, AKP’yle oluşturulan ‘ittifak’ nedeniyle adeta “iktidar ortaklığı atmosferi” yaşanırken, terörle mücadele mesajları yanı sıra genç erkek nüfus ağırlığı da göze çarptı.

MHP, 12. Olağan Kurultayı’nı “Milli Duruş

Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'
Eski eşi vurgun sisteminin tüm detaylarını anlattıEski eşi vurgun sisteminin tüm detaylarını anlattı
Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok kritik açıklama! Trump anlaşmadan çekilecek

Çok kritik açıklama! Trump anlaşmadan çekilecek

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Genç kadını şoke eden maymun tacizi!

Genç kadını şoke eden maymun tacizi!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

ABD Senatosu Adalet Komisyonu'na 'acil toplantı' çağrısı!

ABD Senatosu Adalet Komisyonu'na 'acil toplantı' çağrısı!

Rehine krizi: Çok sayıda kişiyi kaçırdılar

Rehine krizi: Çok sayıda kişiyi kaçırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.