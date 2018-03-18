MHP Kurultayı’nda ‘İttifak’ ve ‘Terör’ Teması Ön Plandaydı

MHP’nin 12. Olağan Kurultayı’nda, AKP’yle oluşturulan ‘ittifak’ nedeniyle adeta “iktidar ortaklığı atmosferi” yaşanırken, terörle mücadele mesajları yanı sıra genç erkek nüfus ağırlığı da göze çarptı.
MHP, 12. Olağan Kurultayı’nı “Milli Duruş
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