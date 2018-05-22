HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MHP milletvekili adayları: Sürpriz isimsiz liste

22.05.2018 02:33 | Son Güncelleme

MHP, 24 Haziran seçimleri için milletvekili listesini açıklayan ilk parti oldu. MHP'nin listesinde 70 kadın aday yer alırken, mevcut 35 milletvekilinin 13'ü liste dışı kaldı.

MHP milletvekili adayları: Sürpriz isimsiz liste

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 24 Haziran'daki milletvekili seçimleri için aday listesini kamuoyuna açıklayan ilk siyasi parti oldu.

Partiler, adaylarını her seçimde Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği sürenin bitimine yakın teslim ederken; MHP seçim tarihinde bir ilke imza attı ve listelerini üç gün önceden duyurdu.

Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP'de, mevcut 35 milletvekilinden 13'ü liste dışı bırakıldı.

MHP'nin adaylarının 19'u ilkokul, 33'ü ortaokul, 138'i lise, 290'ı da üniversite mezunu. Adaylardan 70'i yüksek lisans ve 31'i ise doktora eğitimine sahip.

70 kadın aday

MHP'nin 26'ncı dönemdeki 35 milletvekilinden sadece 3'ü kadındı. 24 Haziran'da bu kez listelerde 70 kadın adaya yer verildi.

Aydın 1. sırada Deniz Depboylu, Ankara 1. Bölge 2. sırada Zuhal Topçu ve Ankara 2. Bölge 2. sırada Nevin Taşlıçay seçilme ihtimali olan sıralarda yer buldu.

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise İstanbul 3. Bölge 3. sıradan listeye girebildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Siyaset Akademisi'nde dersler veren ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) strateji geliştirme daire başkanı olarak görev yaparken istifa eden Zuhal Karakoç Dora, MHP tarafından Kahramanmaraş'tan 2. sıra milletvekili adayı gösterildi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan ve partinin öne çıkan kadın isimlerinden olan Ruhsar Demirel ise liste dışı kaldı.

Demirel, 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde Eskişehir'de 1. sıradan aday gösterilmiş ancak MHP'nin o seçimlerde yaşadığı oy kaybı nedeniyle Meclis'e girememişti.

Liste dışı kalan kurmaylar

Uzun süre MHP grup başkanvekilliği yaptıktan sonra bu görevinden iki yıl önce istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural, adaylık başvurusu yapmasına karşılık listede yer alamadı.

İki dönemdir MHP milletvekili olan ve Bahçeli'nin talimatıyla 16 Nisan 2017'de referanduma sunulan anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalar ve bunun ardından da uyum yasaları çalışmalarında görev alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak da listede yer bulamayan bir isim oldu.

Geçmişte Bahçeli'nin en yakınındaki isimlerden olan ve partinin üst yönetiminde yer alan Şefkat Çetin, Mehmet Günal, Oktay Öztürk, Kenan Tanrıkulu da aday gösterilmeyen isimler arasında yer aldı. Ayrıca Ekmeleddin İhsanoğlu, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit ve Mehmet Necmettin Ahrazoğlu da listeye alınmadı.

Son dönemde parti politikalarını yüksek sesle eleştiren milletvekilleri Atilla Kaya, Fahrettin Oğuz Tor ve Zihni Açba da 24 Haziran'daki yarışta yer almayacak isimler oldu.

Koşulsuz yanında duranlar listede

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti ayrışmasında ve AKP ile ittifakta koşulsuz yanında duran isimler ise listelerde ilk sıralarda yerlerini aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine memleketi Osmaniye'den 1. Sıradan aday oldu.

Ankara 1. Bölge 1. sırada Mevlüt Karakaya, 3. sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara 2. Bölgede ilk üç sıra Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay ve Abdullah Ağar olarak sıralandı. Ankara 3. Bölge 1. sıraya Yaşar Yıldırım otururken onu Erkan Haberal ve Fatih Çetinkaya izledi.

İstanbul 1. Bölgede Edip Semih Yalçın, 2. Bölgede Celal Adan, 3. Bölgede de Feti Yıldız liste başı oldu.

İzmir'de 1. Bölgeden Hasan Kalyoncu, 2. Bölgeden ise Tamer Osmanağaoğlu ilk sıra adayı olarak listede yerlerini aldı.

MHP'nin parti içi muhaliflere karşı yürüttüğü dava süreçlerinde ön planda olan ve Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut da Tokat 1. sırada aday gösterildi.

Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz Mersin'den aday gösterilirken MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa 1. Bölge 1. sırada, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu da Bursa 2. Bölge 1. sıradan aday yapıldı.

Saffet Sancaklı da Kocaeli'nden 1. sırada listeye girdi.

MHP milletvekili adayları: Sürpriz isimsiz liste

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
SP ve Vatan Partisi Liste Sundu BTP ÇekildiSP ve Vatan Partisi Liste Sundu BTP Çekildi
24 Haziran seçimleri: İYİ Parti'den MHP ve merkez sağ isimler listesi24 Haziran seçimleri: İYİ Parti'den MHP ve merkez sağ isimler listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

28 Şubat'ta Refah Partilileri tutuklayan DGM hâkimi Tanju Güvendiren Saadet Partisi milletvekili adayı oldu

28 Şubat'ta Refah Partilileri tutuklayan DGM hâkimi Tanju Güvendiren Saadet Partisi milletvekili adayı oldu

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

İlginizi Çekebilir

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcu uçağı Cidde'de burun üstü indi

Yolcu uçağı Cidde'de burun üstü indi

Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı

Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı

Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolü tamamen Esed rejimine geçti

Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolü tamamen Esed rejimine geçti

Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia

Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia

Son dakika! Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama

Son dakika! Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama

Son dakika! Şam’daki İran üssünde patlama

Son dakika! Şam’daki İran üssünde patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.